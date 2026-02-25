Padre Diego Jaramillo, del Minuto de Dios, y su secreto de la juventud; no es colágeno

El padre Diego Jaramillo, rostro icónico del programa más antiguo de la televisión colombiana, cómo es el Minuto de Dios. A sus casi 94 años, el sacerdote no sólo desmintió estar vendiendo productos milagrosos, sino que reveló qué es lo que realmente lo mantiene firme y vital, para una entrevista con El Klub de La Kalle.

Todo inició cuando se viralizó una publicidad donde, supuestamente, él recomendaba un colágeno para la vitalidad. Sin embargo, el sacerdote fue enfático en que se trata de una suplantación digital. "A través de la radio han estado pasando una publicidad en la cual a nombre mío yo personalmente recomiendo la venta de colágeno... no tengo absolutamente nada que ver ni con lo uno ni con lo otro".

De igual forma, comentó el padre que el único producto con el tiene un vínculo comercial histórico es el azúcar Manuelita, cuyos recursos se destinan a "hacer casitas para los pobres". Por lo cual, ante esta situación los integrantes de la mesa le preguntaron sobre su secreto para mantenerse activo, pese a sus años.



¿Cuál es el secreto del Padre Diego Jaramillo para seguir activo?

Una vez le hicieron está pregunta, el padre contestó que para mantenerse activo es: "Lo que hay que hacer es darle gracias a Dios y esperar que él lo llame a uno". Así mismo, compartió cómo es su rutina diaria.

El Padre Diego Jaramillo comentó que su vitalidad no proviene de frascos, sino de una disciplina inquebrantable, la cual inicia a las 4:30 y 5:00 de la mañana, seguida de la celebración de la eucaristía y el desayuno. Posteriormente, se sumerge en una jornada laboral intensa atendiendo citas, solicitudes de ayuda económica y supervisando las múltiples entidades del Minuto de Dios.

"Yo trabajo alguito... tenemos más de 11,000 personas a las cuales hay que pagarles cada mes su salario". Pese a esto, comentó que su retiro si está cerca teniendo en cuenta la edad que tiene.

Este fue realista sobre el paso del tiempo. Al ser consultado sobre si duraría 20 años más, respondió con humor y honestidad: "No creo que dure 20 años más ni mucho menos porque ya el próximo mes de mayo cumplo los 94", de igual forma, explicó que hay varias personas que pueden hacerse responsables cuando él ya no esté.

Finalmente, explicó que hay cerca de 80 sacerdotes jóvenes preparándose y trabajando en las distintas áreas de la obra. "Yo sé que voy a fallar cualquier día pero sé que habrá muchos otros de los cuales Dios se valdrá para seguir bendiciendo a la gente".

Mira la entrevista completa: