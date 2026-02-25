Triste intento de reanimación a Cecilia Quintero, mujer que falleció esperando medicamentos

Un video grabado dentro de un dispensario en Cúcuta se convirtió en la principal evidencia de lo ocurrido con una mujer de 70 años, identificada como Cecilia Quintero,que se desplomó mientras reclamaba la entrega de medicamentos.

Las imágenes, captadas por personas que se encontraban en el lugar, comenzaron a circular en redes sociales pocas horas después y rápidamente generaron impacto a nivel nacional, desatando un amplio debate sobre la atención en los puntos de dispensación de tratamientos médicos.

Antes del colapso, la adulta mayor, se encontraba dentro de un punto de Droguerías Cafam, ubicado en el barrio Los Caobos. Según los registros difundidos, la mujer llevaba varios minutos esperando una respuesta por parte del personal del establecimiento.

En otro video que también fue compartido, se le escucha manifestando su inconformidad por la demora en la entrega de medicamentos que, según explicó, necesitaba con urgencia tanto para ella como para su familia.

En ese registro previo, la mujer menciona que algunos medicamentos llevaban varios meses pendientes de entrega. Durante su intervención, habla de fórmulas médicas para su esposo y su hijo, así como de tratamientos personales que requería de manera constante debido a sus condiciones de salud.

Su reclamo ocurrió frente a otras personas que esperaban turno dentro del establecimiento, varias de las cuales observaban la situación mientras la adulta mayor exponía su caso en voz alta.Testigos señalaron que la mujer se notaba afectada y visiblemente alterada por la situación.

En las imágenes se percibe un ambiente cargado de tensión, marcado por la frustración ante la falta de una solución inmediata. Sin embargo, el intercambio no pasó a mayores en ese momento y la mujer permaneció dentro del lugar a la espera de una respuesta.

Minutos después de esa intervención, el video principal muestra el instante en que la mujer cae al interior del dispensario.

Momento en que los afiliados intentan auxiliar a Cecilia Quintero

La escena ocurre de forma repentina: la mujer se desploma mientras estaba de pie y cae al interior del dispensario. De inmediato, los mismos usuarios que se encontraban en el lugar corren a auxiliarla. En las imágenes se observa cómo comienzan maniobras de reanimación, mientras otros piden apoyo y solicitan con urgencia la presencia de personal médico.

El registro audiovisual evidencia que los intentos por asistirla se prolongan durante varios minutos dentro del mismo establecimiento. Algunas personas se mantienen alrededor intentando abrir espacio, mientras otras buscan coordinar ayuda externa.

El ambiente es de angustia y preocupación, con voces que piden rapidez ante la gravedad de la situación.Posteriormente se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Tras lo ocurrido, la empresa emitió un pronunciamiento en el que informó que activó los protocolos de emergencia correspondientes y que colaborará con las autoridades entregando la información requerida para esclarecer los hechos.

