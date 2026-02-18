Publicidad

Dan a conocer informe de la Nueva EPS sobre la fallecimiento de Kevin Acosta

Dan a conocer informe de la Nueva EPS sobre la fallecimiento de Kevin Acosta

La entidad explicó que el menor de edad recibió su medicamento hasta diciembre y expuso las presuntas razones de los hechos.

Reporte de la Nueva EPS sobre Kevin Acosta
Dan a conocer informe de la Nueva EPS sobre la fallecimiento de Kevin Acosta
Foto: foto montaje realizado por La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

La noticia del fallecimiento de Kevin Acosta, un niño de siete años que padecía hemofilia, generó conmoción en todo el territorio nacional, por lo cual, la entidad que estaba encargada de suministrar los medicamentos del menor, la Nueva EPS, se pronunció para entregar su versión de la historia.

Según el reporte oficial todo ocurrió el 8 de febrero de 2026. El menor ingresó a la ESE Departamental San Antonio de Pitalito tras sufrir una caída desde un muro de aproximadamente 1,5 metros de altura mientras montaba bicicleta en un polideportivo.

Puedes leer: ¿Qué es hemofilia? enfermedad de Kevin Acosta, niño que falleció esperando tratamiento

“El evento determinante (de la muerte del niño) fue un trauma craneoencefálico severo accidental, que generó hemorragia intracraneal y edema cerebral difuso, confirmando el diagnóstico de trauma craneoencefálico severo dado por fractura lineal no conminuta ni deprimida de escama de hueso temporal derecho, fractura de porción petrosa de hueso temporal derecho, edema cerebral generalizado grave, signos de lesión hipóxico-isquémica generalizada y progresión a muerte encefálica”. Se puede leer en el comunicado.

Aunque Kevin fue trasladado en ambulancia aérea al Hospital La Misericordia en Bogotá, donde recibió atención de múltiples especialidades y administración de Factor VII recombinante, falleció el 13 de febrero, mencionando que el fallecimiento se debió al trauma severo.

Comunicado de la Nueva EPS por Kevin Acosta
Comunicado de la Nueva EPS por Kevin Flores

¿Qué otros detalles entregó la Nueva EPS sobre el caso de Kevin Acosta?

La prestadora de servicios médicos certificó que el menor recibía manejo profiláctico mensual con Factor VIII desde octubre de 2019. Según sus registros, la última dosis fue aplicada el 14 de diciembre de 2025, por lo que la siguiente correspondía a enero de 2026, admitiendo demoras en el ciclo de enero.

Puedes leer: Así fueron las últimas horas de vida de Cristian Martín, encontrado muerto en Gachancipá

De igual forma, explicó que la madre de Kevin Acosta quien pidió trasladar el servicio de Pitalito (Huila) a Charalá (Santander) por cuatro meses, menciona la EPS que, al solicitarse la terminación de dicha portabilidad el 28 de enero para regresar a Pitalito, se generaron demoras administrativas en el agendamiento del medicamento.

Sin embargo, la madre de Kevin, Katherine Pico, sostiene que su hijo "no murió por un golpe, él murió por falta de un medicamento". Los familiares desmienten la versión de la EPS sobre el cambio de residencia y aseguran que la IPS encargada les informó que no podían continuar con el proceso por la falta de un contrato vigente con la Nueva EPS.

El caso ha trascendido a las esferas políticas, provocando pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes sugirieron que el accidente era prevenible, declaraciones que fueron criticadas por asociaciones médicas, mira lo que dijo el mandatario nacional en el siguiente video.

