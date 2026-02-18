Publicidad

Así fueron las últimas horas de vida de Cristian Martín, encontrado muerto en Gachancipá

Las autoridades dieron a conocer cómo fue el recorrido que hizo Cristian Martín, el estudiante de El Bosque que fue encontrado sin vida.

Últimas horas de Cristian Martín
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

Siguen apareciendo detalles del caso de Cristian Martín, un joven de tan solo 16 años y estudiante de primer semestre de Ciencias y Matemáticas en la Universidad El Bosque, el cual tras 20 horas de angustia, su cuerpo fue hallado en una zona boscosa de Gachancipá con todas sus pertenencias.

Por otro lado, se conoció que la rutina de Cristian comenzó a las 4:40 de la madrugada, el joven salió de su hogar en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá. Antes de partir, se despidió de su madre, Janeth Martín, con un beso y una promesa: "Mami, nos vemos en la noche".

Recordemos que el joven contaba con una beca por su excelente desempeño en las pruebas Icfes, se dirigía supuestamente hacia la universidad. Tanto es así que las autoridades con información de El Tiempo mencionaron que él recibió una llamada de su novia tiempo después de haber salido de su casa e iba rumbo a sus clases.

Sin embargo, a partir del mediodía, la preocupación se apoderó de su familia. Cristian no regresó para el almuerzo y dejó de responder llamadas y mensajes, pese a que el celular del joven si timbraba.

¿Cómo encontraron a Cristian Martín?

Debido a la falta de respuesta del menor de edad, sus familiares ingresaron a su computador personal. Gracias al rastreo del correo electrónico y la geolocalización del GPS de su dispositivo móvil, descubrieron que él se encontraba en una zona montañosa en Gachancipá, Cundinamarca, a unos 50 minutos de la capital.

Puedes leer: "Encontraron a mi bebé muerto": Momento en que mamá de universitario del Bosque se entera

El Alcalde de Gachancipá, Alfonso López, le dijo al medio local El Dorado Radio que el cuerpo de Martín fue hallado en un sector desolado de la vereda de San Bartolomé, quien mencionó que esta zona es frecuentada por deportistas que suelen practicar ciclomontañismo.

Guiados por la señal satelital, el padre del menor y otros familiares, acompañados por la Policía, iniciaron un ascenso por terrenos difíciles en medio de la oscuridad. Alrededor de las 1:15 a 1:30 de la madrugada del martes la búsqueda finalizó, debido a que el cuerpo de Cristian Martín fue encontrado suspendido de la rama de un árbol en una zona boscosa desolada.

Su hermana, Fernanda Martín, asegura que él era un joven dedicado, sin conflictos ni amenazas, además reveló que horas previas a encontrarlo, comenzaron a recibir llamadas extorsivas. Por su parte, su madre ha sido enfática al declarar que "a su hijito lo engañaron" y sospecha de la participación de alguien cercano, conoce en el video cuáles fueron las sospechas de Janet en el caso de Cristian Martín.

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación analiza el computador y el GPS como pistas clave, además de investigar extrañas llamadas recibidas por la familia durante la búsqueda.

