Familia de universitario de El Bosque recibió extrañas llamadas mientras lo buscaban

Continúan apareciendo detalles sobre la muerte de Cristian Martín, quien su cuerpo apareció sin vida en la zona rural de Gachancipá. Sin embargo, se conoció que mientras buscaban al joven, la familia afirmó que recibió varias llamadas en las que les exigían dinero a cambio de su supuesta liberación.

Según contó su hermana para el medio de comunicación de Noticias Caracol, explicó que cuando se dirigieron al lugar donde fue encontrado el cuerpo, comenzaron a recibir varias llamadas con tono intimidante, exigiendo dinero con el fin de poder liberar al joven.

“Cuando veníamos de camino para acá comenzaron a llamar a mi mamá [diciendo] que lo tienen, que un carro, que plata, que 2 millones de pesos, que en Usaquén”, relató la joven al noticiero, además de compartirles varios audios, en los cuales llegaron a exigir este dinero para brindar información.



Pese a esto, las autoridades no han informado públicamente si estas llamadas hicieron parte de una modalidad de extorsión común en los casos de desaparición o si aquellas hacen parte de la investigación dentro del mismo proceso, para encontrar las circunstancias de la muerte de Cristian Martín, aquí puedes ver la nota realizada por Noticias Caracol.

¿Qué se sabe del caso de Cristian Martín?

Se conoció que Cristian Martín era un estudiante de 16 años y era estudiante de la carrera de Ciencias y Matemáticas en la Universidad de El Bosque, institución a la que ingresó gracias a una beca por el buen resultado que obtuvo en el Icfes.

Inicialmente, se conoció que este lunes 16 de febrero el joven salió de la casa, con el fin de ir a sus actividades académicas. Al punto que la misma mamá del menor mencionó para el medio en cuestión que las primeras horas del día hubo comunicación normal, pero de un momento a otro dejó de contestar el celular.

Al punto que sus allegados comenzaron a buscarlo y a rastrear la ubicación de su teléfono celular. Fue así como se conoció que la última señal del dispositivo apuntaba hacia el municipio de Gachancipá.

Tras reportar su desaparición, se inició la búsqueda que culminó con el hallazgo de su cuerpo en una zona rural, en un cerro de ese municipio. Allí, es cuando la mamá de Cristina Martín, menciona que fue encontrado su hijo, pero sin vida. "Encontraron a mi bebé... Encontraron muerto a mi bebé", dice ella en medio de un desgarrador llanto, tras conocer la noticia.

