Estudiante de Universidad del Bosque apareció muerto en Gachancipá: "Mami, no sé si venga"

El extraño fallecimiento de un estudiante de la Universidad del Bosque genera consternación en el país, luego de que familiares del joven denunciaran los extraños hechos en los que apareció sin vida el menor de edad.

Se trata de Cristian Martín, un joven de apenas 16 años, quien hasta ahora iniciaba su etapa universitaria en la Universidad El Bosque, donde cursaba primer semestre del programa de Ciencias y Matemáticas. Según versión de la mamá, todo ocurrió luego de que el lunes 16 de febrero el menor de edad saliera de su casa con rumbo al plantel de educación superior y horas después apareciera muerto en el municipio de Gachancipá.

La versión indica que el joven se despidió de su mamá hacia las 4:40 de la madrugada, como lo hacía habitualmente, con un beso y una frase que prometía que se volverían a ver en horas de la tarde. Posteriormente tomó su transporte para dirigirse a recibir sus clases.



Última frase de Cristian Martín a su mamá antes de aparecer sin vida

En medio del llanto la mamá del menor de edad relató cómo fueron esos últimos momentos junto al universitario y de los que nunca imaginó que sería la despedida de su amado hijito, quien pocas horas después dejó de responder llamadas y mensajes.



En entrevista con Noticias Caracol la mujer expresó que al despedirse Cristian le dijo:"Mami, no sé si venga a almorzar... nos vemos en la noche"; pero este regresó nunca ocurrió ya que en un acto irregular el joven dejó de comunicarse con su familia durante toda la mañana y la tarde, despertando preocupación en sus familiares que comenzaron a llamarlo sin obtener respuesta.



La mujer, en medio de su desespero ingresó al computador de su hijo y logró rastrear el celular que arrojaba como última ubicación en municipio de Gachancipá hasta donde se dirigieron dando aviso a las autoridades.

Los familiares aseguran que el joven no visitaba Gachancipá ni hacía parte de los recorridos de su día a día, por lo que tomaron con extrañesa la ubicación del GPS; sin embargo quisieron ir hasta allá ante la incertidumbre por no saber nada de Cristian Martín.

“Con el correo del portátil dimos con la ubicación del celular. Él siempre dejaba todo abierto. Empezamos a buscar y aparecía Gachancipá. No entendíamos por qué”, contó una allegada en entrevista con Blu Radio.

La familia se desplazó hasta la estación de Policía del municipio y, tras iniciar la búsqueda, el cuerpo del joven fue encontrado en un cerro, en una zona boscosa. Las circunstancias de su muerte son materia de investigación por parte de las autoridades.

Cristian era descrito por sus familiares como un estudiante ejemplar. Obtuvo uno de los mejores resultados en las pruebas Saber 11 de su colegio, logro que le permitió acceder a una beca para iniciar su formación universitaria. Lo recuerdan como un joven tranquilo, dedicado y sin conflictos conocidos.

Las autoridades trabajan ahora en esclarecer qué ocurrió desde el momento en que salió de su casa hasta su hallazgo en zona rural. El caso ha generado conmoción tanto en su comunidad académica como entre quienes conocían su historia de esfuerzo y disciplina.

