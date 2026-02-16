VIDEO: Así fue el rescate de estadounidense atrapado en Sierra Nevada de Santa Marta

Más de 20 horas duró la angustia de un hombre extranjero quien terminó atrapado entre la naturaleza de la Sierra Nevada de Santa Marta y tuvo que ser rescatado por personal de emergencia del Magdalena.

El rescate del estadounidense fue registrado por autoridades del departamento del Magdalena que trabajaron de la mano de otras entidades durante varias horas para ubicar al hombre quien ya presentaba un cuadro de salud complejo debido al tiempo que estuvo expuesto a condiciones climáticas adversas.

La Gobernación detalló que para lograr la ubicación y rescate se necesitó de la colaboración de varias entidades como la UNGRD, la Embajada de EE. UU, el Ejército Nacional y organismos, así como de comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta que se unieron para salvaguardar la vida del extranjero identificado como Clark Andrews Shimeall.



Una vez fue ubicado, personal de salud alertó que el hombre presentaba un deterioro en su salud, especialmente con dificultades pulmonares y deshidratación severa. Una vez rescatado fue conducido en un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) a Nabusimake donde recibió atención primaria.



Así fue el rescate de estadounidense en la Sierra Nevada de Santa Marta

El descenso de 10 mil pies de altura fue posible gracias al acompañamiento de las comunidades indígenas, quienes trasladaron a Shimeall a un punto seguro. "Una vez médicamente estabilizado fue movilizado hacia el Batallón Córdoba y posteriormente en una ambulancia hasta el Hospital Julio Méndez Barreneche en Santa Marta. En el centro médico fue habilitada una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos, con equipo médico especializado donde se le garantiza atención integral".La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, dijo que el viernes 13 de febrero, sobre las 5:00 de la tarde, recibieron una llamada por parte del consulado de Estados Unidos. "Por la situación de salud de un ciudadano norteamericano que se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta.



Desde ese momento iniciamos una articulación con el Ejército Nacional, el hospital San Rafael, el hospital Julio Méndez, nuestro gabinete departamental, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de hacerle rescate a este ciudadano", relató la mandataria en unas declaraciones.En la noche del viernes, la gobernadora aseguró que, en articulación con el ministro de Salud, ya habían logrado establecer la ruta para el rescate, extracción y atención médica del ciudadano extranjero. "Di instrucciones a nuestra Secretaría de Salud para activar el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, garantizando todos los requerimientos técnicos y logísticos necesarios. Gracias a este trabajo articulado, la Fuerza Aérea Colombiana dispondrá el helicóptero que saldrá desde Bogotá hacia la comunidad indígena Jekichen (Yechiuin) y posteriormente trasladará al paciente hasta Santa Marta".

La mandataria dijo que el resultado se dio en tiempo récord. "Fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Magdalena. Cuando se trata de salvar vidas, actuamos sin demora, con responsabilidad y compromiso", se lee en una publicación en la cuenta de la red social X de la gobernadora.Guerra activó el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y coordinó desde el Puesto de Mando Unificado la logística sanitaria y operativa para asegurar una respuesta oportuna. Durante la operación de rescate, las autoridades del departamento estuvieron en contacto directo con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, la embajada de los EE. UU, el Ejército Nacional y la familia del estadounidense para informar el minuto a minuto del rescate.