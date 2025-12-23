Mujer del disfraz azul dejó inesperada carta al enterarse de fallecimiento de Jaime Moreno

El caso por el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes sigue sacando a la luz detalles que se suman a la investigación en la que autoridades aún están tras la pista de una mujer señalada de incitar a la agresión que le costó la vida al joven de 20 años.

En medio de los avances se conoció un detalle sobre Kleidymar Fernández Sulbarán, conocida como la mujer del disfraz azul y señalada de presuntamente instigar a los agresores del joven a golpearlo hasta la muerte.

Y aunque la joven se encuentra prófuga de la justicia, su mamá decidió romper el silencio asegurando que Kleidymar no ha salido del país y que, supuestamente, la Fiscalía ya escuchó su declaración; además aseguró que han recibido constantes amenazas que ponen en riesgo su integridad y vida.

Kleidymar Fernández dejó un mensaje antes de escapar

Otro detalle llamativo que se conoció tiene que ver con un mensaje que habría dejado la mujer del disfraz azul antes de salir de su casa con rumbo desconocido, luego de enterarse del fallecimiento de Jaime Esteban Moreno.



La existencia de dicho escrito fue conocida por El tiempo que reveló que la mamá de Kleidymar Fernández Sulbarán contó que lo último que supo de su hija fue un mensaje en el que ella le prometía que iba a estar bien.



La información indica que antes de abandonar su vivienda, Fernández Sulbarán le dejó una breve carta a su madre con un mensaje que hoy cobra especial relevancia: “Mami voy a estar bien. La amo”, dice el escrito del que la mujer asegura que fue la última comunicación que tuvo de su hija.

Este sería el último contacto que la señora Tamara Sulbarán, mamá de Kleidymar, asegura que tuvo con su hija y que desde entonces desconoce su paradero; de igual forma asegura que recibe constantemente amenazas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. En los chats, un sujeto que se identifica como ‘Juanchito AUC’ asegura conocer la ubicación de la familia y lanza graves advertencias.

Uno de los mensajes dice: “Ya los tenemos ubicados. Ya están pagando por ustedes”, mientras que en otro, fechado el pasado 13 de noviembre, se exige que entreguen a la mujer, bajo amenaza de represalia.

La señora Tamara relató que que su hija habría sido perseguida días antes por dos hombres en una motocicleta, lo que la obligó a huir entre la multitud en el Parque de la Mariposa. Según su testimonio, el hecho fue puesto en conocimiento del ente investigador. Además indicó que recibió información según la cual alguien habría pagado para atentar contra la vida de su hija en la localidad de Santa Fe, versión que, aseguró, ya fue entregada a la Fiscalía.

“Se suponía que estábamos bajo un esquema de protección, pero finalmente nos recomendaron mudarnos”, dijo la mujer al hablar sobre los motivos de su hija para huir de su casa.