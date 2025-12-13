Caso Jaime Moreno: Mujer de disfraz azul está fugada y llevan 10 días buscándola

La orden judicial contra Kleidimar Paola Fernández Sulbarán, la ciudadana venezolana identificada en videos clave vestida de azul, desató una intensa búsqueda y elevado la tensión en el debate nacional sobre la justicia penal y la movilidad transfronteriza en Colombia.

Designada como la presunta determinadora en el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, la mujer se encuentra prófuga, complicando la labor de las autoridades,,.

Según detalló el abogado penalista Francisco Bernate, a Caracol Radio, quien representa a la familia de la víctima, la decisión judicial de emitir la orden de captura se concretó el pasado 3 de diciembre de 2025, tras una exhaustiva revisión de las pruebas y la intervención de nuevos fiscales en el proceso.



Puedes leer: La escalofriante llamada que recibieron los familiares de Jaime Moreno la noche de la golpiza



Esta acción se dirige específicamente contra la persona que aparece en las grabaciones "vestida de azul" por su rol como determinadora de este "lamentable delito de homicidio".

Al momento de la publicación de esta noticia, la búsqueda de Fernández Sulbarán se ha extendido por diez días, sin éxito,. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para ubicarla en la capital, una tarea que se ha visto gravemente dificultada por su estatus legal en el país.

Bernate reconoció la complejidad de la situación, especialmente por la nacionalidad venezolana de la acusada, pero expresó su firme confianza en que los mecanismos de colaboración internacional serán activados por la Fiscalía para asegurar su comparecencia ante los jueces colombianos.

Los elementos probatorios que sustentan la acusación son abrumadores y fueron vistos por todo el país. El abogado Bernate destacó que los videos muestran cómo la mujer apunta hacia la víctima y motiva a terceros a golpearlo.

Publicidad

Este material audiovisual se suma a otros hechos cruciales: la presencia indiscutible de la mujer en el lugar de los hechos, el haber proporcionado declaraciones falsas a las autoridades sobre su lugar de residencia, y el hecho de que su condición migratoria en Colombia era irregular,.

La situación migratoria añade un desafío significativo para la captura. Bernate señaló que, al momento, no existe registro migratorio de su salida del país, como tampoco existe un registro de su entrada, una circunstancia que calificó de "absurda".

Publicidad

Puedes leer: Preocupación por mamá de Jaime Esteban Moreno tras perder a su hijo: "No se ha parado"

Investigadores estiman que Fernández Sulbarán llevaba aproximadamente dos meses en Colombia, aunque la irregularidad de su ingreso impide tener certeza sobre la fecha exacta o las actividades que realizaba en el territorio.

Su estatus migratorio irregular ha sido una barrera considerable para el rastreo y la ejecución de la orden judicial.

La expedición de la orden de captura reabre un incómodo debate sobre la capacidad institucional para manejar delitos graves en contextos de alta movilidad y exige una respuesta coordinada en la cooperación internacional.

¿Por qué dejaron en libertad a la mujer de azul de caso Jaime Moreno?

Uno de los puntos más controversiales y que ha generado mayor desconcierto, incluso para el abogado Bernate, es la liberación inicial de la acusada. La mujer había sido detenida en un principio, pero "desafortunadamente" fue dejada en libertad.

El abogado relató su incomprensión ante este hecho: "La fiscalía efectivamente dijo que no era una situación relevante y desafortunadamente la dejó en libertad".

Publicidad

Tras esa decisión, que Bernate no se explica hasta la fecha, no se han encontrado registros oficiales que permitan rastrear su paradero, facilitando su huida y la dificultad actual para dar cumplimiento a la orden de captura.

En cuanto a las consecuencias legales que enfrentará la acusada una vez capturada, el abogado penalista fue enfático. Bernate precisó que, ante la ley, "la pena del determinador es la misma del autor".

Publicidad

Esto significa que, si es hallada culpable, Fernández Sulbarán tendría que responder de igual manera que los autores materiales de la agresión que resultó en la muerte de Jaime Moreno".