¿Cómo participar en La danza de los millones? El paso a paso para registrarse y ganar

La danza de los millones llega a la televisión colombiana como una de las apuestas más llamativas de Caracol Televisión para cerrar el año. El formato rompe con la idea tradicional de los concursos, porque esta vez no solo ganan los famosos que participan en el set, sino también los televidentes que siguen el programa desde sus casas.

Aquí, el dinero que se pierde en cada prueba no desaparece: termina beneficiando directamente al público.

El programa se estrena el martes 16 de diciembre a las 9:30 de la noche y es presentado por Laura Acuña, quien guía cada dinámica junto a Fortunato, el marranito que se ha convertido en la imagen del concurso. En cada episodio, hay 120 millones de pesos en juego, una cifra que se reparte obligatoriamente entre los participantes del programa y los colombianos que estén debidamente registrados.

La mecánica es sencilla y entretenida. Parejas de figuras reconocidas se enfrentan a retos diseñados para no dejar caer billetes al piso. Cada error hace que el dinero se vaya acumulando en una bóveda que, al final, se convierte en premio para uno o varios televidentes. Por eso, ver el programa ya no es solo entretenimiento, también es una oportunidad real de ganar.

¿Cómo participar en La danza de los millones?

Paso a paso para registrarse en La danza de los millones

El registro se hace en línea y está habilitado para personas mayores de edad con documento colombiano vigente. Estos son los pasos que debes seguir:



Ingresa a la página oficial: www.ladanzadelosmillones.com. Haz clic en el botón “Empezar” que aparece en la pantalla principal. El sistema te llevará automáticamente a la plataforma Ditu. Si ya tienes una cuenta en Ditu, solo debes iniciar sesión. Si no tienes cuenta, crea un usuario nuevo siguiendo las indicaciones. Aparecerá un mensaje que dice “Ya casi terminamos”. Allí deberás ingresar tu número de cédula. Registrar un número de teléfono activo. Aceptar los términos y condiciones del concurso. Autorizar el tratamiento de tus datos personales. Hacer clic en “Continuar”.

Al finalizar, verás un mensaje que confirma tu inscripción y te informa que ya estás participando en La danza de los millones y que puedes disfrutar del contenido disponible en Ditu.

Requisitos clave para participar en La danza de los millones

Para tener opción de ganar, es importante cumplir con estas condiciones:



Ser mayor de edad.

Tener documento de identidad colombiano vigente.

Completar correctamente el registro en la plataforma.

Ver el programa en los horarios establecidos.

Seguir las instrucciones que se indiquen durante cada emisión.

El registro NO tiene costo y puede hacerse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.