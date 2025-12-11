Marbelle se quiebra con sus seguidores y revela compleja situación que vive

La figura de Marbelle continúa generando curiosidad por su forma de ser, especialmente por las discusiones que protagoniza en el mundo digital. Tanto es así que muchos la consideran una de las personas más controversiales de las redes sociales en Colombia. Sin embargo, recientemente, la cantante compartió un mensaje que despertó preocupación entre sus seguidores.

Recordemos que la artista en los últimos años expresó su posición política y además comparte libremente su oposición al mandatario Gustavo Petro, además de realizar otro tipo de comentarios que la posicionaron a tener varios debates con los internautas debido a su posición al respecto.

Además que esta es muy reconocida por abordar temáticas nacionales, donde se toma el tiempo para responder a quienes la critican. Tanto es así que en una ocasión tuvo que retractarse con la vicepresidenta Francia Márquez por mencionar, sin tener pruebas, que la funcionaria tenía vínculos con grupos armados.



Pese a esto, la cantante logró crear una comunidad digital estable y que comparte varias opiniones de esta. Por lo cual, una vez compartió su último mensaje en Instagram despertó mucha preocupación en estos.



¿Cuál fue el mensaje que compartió Marbelle?

Marbelle por medio de su cuenta de Instagram compartió una imagen, donde se le puede ver de manera vulnerable y afectada por una situación que se encuentra viviendo, al punto que aparece llorando al frente de la cámara, hecho que provocó reacciones en sus seguidores.

En la foto compartida por la artista de Buenaventura, aparece está en blanco y negro llorando, donde compartió un breve mensaje sobre sus sentimiento. Pese a eso, todo quedó en incertidumbre porque en esta no se revelaron más detalles de su estado emocional actual.

La cantante y actriz de Amor sincero en su mensaje, afirmó que entendía que el dolor era necesario para avanzar en la realidad, donde también destacó que en estos momentos no tenía calma alguna, por lo que esta situación cambie para mejorar su panorama.

“No todos los días son de calma… A veces se necesita el dolor para avanzar”, fue la curiosa frase que escribió Marbelle casi en la parte inferior de la foto, donde solo se muestra el lado derecho de su rostro.

Marbelle se quiebra con sus seguidores y revela compleja situación que vive Foto: imagen tomada de marbele.oficial

Dicho mensaje despertó la curiosidad de algunas personas, quienes intentaron enviar sus mensajes de apoyo y respaldo para que se sintiera mejor. Otros reaccionaron a la historia, buscando que acogiera el cariño.

