La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Copropietaria de Miss Universo fue condenada a prisión; no aparece por ningún lado

Copropietaria de Miss Universo fue condenada a prisión; no aparece por ningún lado

Una decisión judicial puso en el centro de atención a una de las figuras clave del certamen de belleza. Hasta ahora, se desconoce el paradero de la empresaria.

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo
Anne Jakrajutatip es buscada ante la ley por presunto fraude
Foto: Instagram de Anne Jakrajutatip
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de ene, 2026

La Organización Miss Universe, uno de los certámenes de belleza más influyentes a nivel mundial, enfrenta una de sus crisis más serias en años tras la sentencia a dos años de cárcel de Anne Jakrajutatip, copropietaria de la franquicia y figura clave en su expansión global.

La decisión judicial genera preocupación sobre el futuro del concurso y pone bajo la lupa la gestión interna de la compañía.

Puedes leer: Dejan sin corona a candidata de Miss Universo 2025 por supuesto gesto xenófobo

¿Por qué la copropietaria de Miss Universo Anne Jakrajutatip es condenada a cárcel?

Jakrajutatip, empresaria y fundadora de JKN Global Group, empresa tailandesa que adquirió el 50 % de Miss Universe en 2022, fue declarada culpable por un tribunal penal de Bangkok por delitos relacionados con fraude financiero, según el fallo emitido el pasado 26 de diciembre de 2025.

La pena se dictó sin posibilidad de suspensión y se espera que cumpla los dos años de cárcel, aunque actualmente no es detenida por las autoridades.

El caso se originó tras una demanda presentada en 2023 por el cirujano plástico Raveewat Maschamadol, quien acusó a Jakrajutatip y a JKN Global Group de haberlo engañado para que invertiera casi 30 millones de baht (alrededor de 3 500 millones de COP) en bonos corporativos.

Según la acusación y lo establecido por el tribunal, la empresaria y su empresa proporcionaron información financiera falsa o incompleta sobre la situación real de la compañía, ocultando problemas de solvencia al inversionista para asegurar la inversión.

Aunque Anne había comparecido inicialmente ante la justicia y obtenido libertad bajo fianza, dejó de presentarse a las audiencias posteriores, lo que llevó a que el tribunal considerara que representaba un riesgo de fuga y emitiera una orden de arresto en su contra.

Su ausencia fue especialmente notoria durante la celebración del certamen Miss Universo 2025, donde no estuvo presente, lo que alimentó rumores y especulaciones sobre su paradero.

Por su parte, la empresa que dirigía también fue sancionada con una multas de 40 000 baht (entre 4 500 000 y 4 600 000 COP), y ambas figuras Jakrajutatip y su hermana Pimuma, también acusada en el mismo proceso renunciaron a sus cargos en la organización tras conocerse las investigaciones.

Puedes leer: Miss Jamaica aparece en silla de ruedas tras caída en Miss Universo 2025; regresó a su país

Hasta el momento las autoridades tailandesas continúan la búsqueda de Jakrajutatip para hacer efectiva la sentencia y la orden de arresto en su contra, mientras la comunidad internacional observa cómo se desarrollan los acontecimientos en una de las organizaciones de belleza más emblemáticas del mundo.

Mira también: Polémica en Miss Universo: ¿Fátima Bosch merecía ganar la corona?

