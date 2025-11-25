Presidente de Miss Universo está arrepentido, ¿arregló el triunfo de Fátima Bosch?

La disputa por la corona de Miss Universo 2025 no ha parado, y en medio del ruido apareció la voz que todos estaban esperando: la de Raúl Rocha, presidente y copropietario de la organización. La conversación con Adela Micha se volvió tendencia porque, además de responder a las preguntas incómodas, soltó frases que dejaron al público congelado, incluyendo que está arrepentido de algunos movimientos que terminó pagando con polémicas inesperadas.

Todo empezó con el tema que destapó el lío: la salida de Omar Harfouch del panel de jurados. El exjurado denunció un supuesto “comité paralelo” y aseguró que Fátima Bosch no era la verdadera ganadora. Ese comentario incendió las redes y puso en duda la noche final. Ante esto, Rocha fue directo. Dijo que Miss Universe es una organización privada, con presencia global, y que no comparte la idea de que el certamen esté desactualizado. Para él, las críticas llegaron más por el ruido que genera el éxito de la reina que por argumentos reales.

Rocha explicó que los jurados solo tienen una fracción de la calificación y que el verdadero peso del concurso está en el mes de concentración, donde se evalúan otros aspectos. Lo llamó “las Olimpiadas de la Belleza”, dejando claro que la pasarela final no define por sí sola el resultado.

Cuando Micha preguntó si Harfouch renunció, él fue contundente: “No renunció”. Según Rocha, fue él quien decidió apartarlo al notar comportamientos que no le gustaron. Incluso mostró mensajes en su celular para respaldar su versión. Aseguró que le dio una oportunidad porque alguien le habló bien de él, pero después decidió frenarlo al ver que no encajaba.

Presidente de Miss Universo tuvo negocios con papá de Fátima Bosch

El tema subió de tono cuando apareció la pregunta que muchos se hacían en redes: ¿el papá de Fátima Bosch tuvo algo que ver en el contrato que su empresa obtuvo hace un tiempo? Rocha aclaró que no. Contó que la licitación se hizo en septiembre de 2022, que 15 empresas participaron y que él ni siquiera tenía relación con Miss Universe en ese entonces. La adjudicación llegó en febrero de 2023 y terminó en diciembre del mismo año, mucho antes de que comprara la organización.

También relató que del contrato solo alcanzaron a ejecutar una parte y que, además, todavía están pendientes pagos. “¿Cuál beneficio?”, dijo, dejando en claro que no hubo ningún tipo de ventaja para nadie. Sobre su relación con la familia Bosch, Rocha afirmó que apenas los conoció hace dos meses, cuando Fátima ganó Miss Universe México. Según él, solo compartieron un rato y no había ningún vínculo previo.

El momento más comentado de la entrevista llegó cuando mencionó que se arrepiente de haberse metido en ciertos “cuentos y enredos” derivados del negocio en el que invirtió antes de llegar a Miss Universe. Esa frase fue interpretada de distintas maneras en redes, pero Micha no dejó pasar la oportunidad y le preguntó si también se arrepentía de estar en la organización.

Rocha respondió explicando que es accionista al 50% y presidente, y que desde enero de 2024 ha tenido que asumir procesos desgastantes. Comparó su situación con una carrera de relevos en la que todavía busca a quién entregarle la estafeta. Contó que está cansado de la cantidad de opiniones externas y que tuvo que reconstruir todo desde cero para retomar el rumbo que quería.