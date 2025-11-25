Guajira, exparticipante del Desafío, confirma su llegada a reconocido programa de TV

Guajira volvió a mover las redes con una noticia que muchos estaban esperando: su llegada oficial a un famoso programa de televisión en Estados Unidos. La deportista, recordada por su paso en el Desafío The Box, dejó claro que su carrera tomó un nuevo rumbo y que viene preparada para competir en un escenario mucho más grande.

Kelly Ríos, conocida por los televidentes como Guajira, fue finalista del Desafío en 2023 y en 2024 se coronó ganadora junto a Kevyn Rúa. Su nombre quedó marcado entre los competidores más fuertes del reality, y ahora suma un logro que confirma que su disciplina sigue abriéndole puertas. Esta vez, el anuncio lo hizo directamente desde su cuenta de Instagram, donde compartió la noticia que dejó emocionados a sus seguidores.

Puedes leer: Polémica por romance de Deisy y Rata del Desafío: "132 millones de razones para amarlo"



La deportista reveló que hará parte de la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos, el programa de competencia de Telemundo que reúne a deportistas de alto rendimiento y participantes con perfiles fuertes en pruebas físicas. Como parte del anuncio, publicó su primera foto con el uniforme del equipo, dejando ver que ya está instalada en esta nueva etapa.

En la publicación, Guajira acompañó la imagen con un mensaje que dejó claro lo que representa este nuevo reto para ella: “Nuevo sueño desbloqueado… y es solo el inicio”. Las reacciones no tardaron en llegar. Los seguidores llenaron la publicación con comentarios de apoyo, destacando su disciplina y su capacidad para adaptarse a cualquier competencia.

Publicidad

Poco después, compartió un video mostrando su llegada a las instalaciones de Telemundo, donde se le vio tranquila, sonriente y lista para enfrentar el nuevo ambiente. Para muchos de sus fans, ese clip fue la confirmación de que su transición a este formato internacional era solo cuestión de tiempo, especialmente después del rendimiento que tuvo en el Desafío.

Puedes leer: ¡Qué patada! Zambrano le hizo maldad a Pedro en el Desafío y campeones pegaron el grito

Publicidad

¿Quiénes más participarán en Exatlón EEUU?

Pero Guajira no llegó sola a Exatlón Estados Unidos. La producción confirmó que dos colombianos más harán parte de la temporada, ambos con recorrido previo en competencias de alto nivel. Esto llamó la atención del público en redes, que celebró que varios colombianos lleguen juntos a un formato tan exigente.

El primero es Óscar Muñoz, conocido como Olímpico. Su nombre no es nuevo para quienes siguen el deporte nacional: es medallista olímpico de taekwondo, luego de obtener bronce en Londres 2012. Su perfil lo convierte en un competidor acostumbrado a la presión y a las pruebas de precisión, algo que encaja bien con las dinámicas del formato.

La segunda es Johanna Gómez, recordada en el Desafío como La Flaca. Su estilo siempre se destacó por la disciplina, la estrategia y la constancia en pruebas que exigían control y resistencia. Muchos televidentes la recuerdan por su capacidad para mantenerse firme incluso en circuitos donde otros perdían ritmo o concentración.

Con estas incorporaciones, la temporada de Exatlón Estados Unidos llega con un grupo fuerte de participantes con identidad colombiana. Guajira, Olímpico y La Flaca representan estilos distintos, pero todos cargan con experiencia en competencias donde no basta con correr rápido: se necesita equilibrio, fuerza mental y adaptación.