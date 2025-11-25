Aerolíneas lanzan ofertas fuertes por Black Friday: vuelos baratos desde $70.000

El Black Friday está moviendo todo el mercado de viajes y este año las aerolíneas llegaron con descuentos sólidos para quienes quieren viajar sin pagar de más. Desde vuelos nacionales que arrancan en $99.000 hasta rebajas de casi el 60% en rutas internacionales, la temporada se convirtió en una oportunidad perfecta para asegurar tiquetes a precios que normalmente no aparecen en el año.

Para quienes están cazando ofertas, el primer truco siempre será comparar. Plataformas como Google Flights o Skyscanner siguen siendo la herramienta más rápida para ver tarifas reales en tiempo real. No solo muestran los valores más bajos, también permiten revisar escalas, equipaje, aerolíneas y fechas flexibles, algo clave cuando el objetivo es comprar barato y sin sorpresas.

Avianca: ofertas amplias dentro del país

Avianca se metió con una lista larga de descuentos en rutas nacionales. Sus tarifas promocionales comienzan alrededor de $79.900, aplicando principalmente a trayectos cortos y medianos.



Rutas destacadas con precios bajos

Bogotá – Medellín

Bogotá – Cali

Bogotá – Armenia

Conexiones en el Eje Cafetero

Viajes entre ciudades del suroccidente

Puntos clave para aprovechar Avianca

Los precios aplican especialmente para viajar fuera de temporada alta.

Las promociones están disponibles para programar viajes durante buena parte del 2025.

Las mejores tarifas aparecen en horarios alternos y días de baja demanda.

Latam: tarifas Basic competitivas desde $79.760

Latam entró al Black Friday con rebajas en su tarifa Basic, pensada para quienes vuelan ligero. Esta modalidad es ideal si no necesitas equipaje en bodega.

Rutas con mejores descuentos

Pereira – Medellín

Bogotá – Armenia

Medellín – Cali

Por qué conviene revisar Latam

Los precios del Black Friday se mantienen durante toda la semana.

Las rutas cortas son las que más bajaron de precio.

Los mejores valores aparecen al buscar viajes entre enero y junio de 2025.

JetSmart: la ultra-low cost más económica

JetSmart es la que sorprendió con las tarifas más bajas de la temporada: desde $66.192 por trayecto. Las rutas cortas son las que más se están moviendo.

Rutas con precios ultra bajos

Medellín – Pereira

Bogotá – Pereira

Bogotá – Medellín

Ventajas de JetSmart en Black Friday

Es la aerolínea con los precios más bajos de esta edición.

Funciona bien si viajas sin equipaje o con lo mínimo posible.

Permite comprar vuelos para buena parte del 2025.

Wingo: opciones estables desde $89.900

Wingo se sumó al Black Friday con tarifas competitivas para quienes buscan viajar dentro del país con precios fijos y pocas variaciones.

Rutas con tarifas llamativas

Bogotá – Medellín

Rutas hacia ciudades del Caribe

Trayectos hacia destinos del interior del país

Características de las ofertas de Wingo

Mantiene precios estables incluso durante temporadas de promociones.

Ideal para quienes buscan tarifas claras sin tantos cambios.

Funciona mejor si tienes fechas flexibles.

Cómo encontrar los vuelos más baratos (tips rápidos)