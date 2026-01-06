Ómar Murillo y Koral Costa confirman su separación tras 17 años: "No tienes el derecho"

Ómar Murillo y Koral Costa decidieron poner fin a su relación después de 17 años juntos, una noticia que tomó fuerza este 6 de enero luego de que ella lo confirmara públicamente en redes sociales. La pareja, una de las más visibles del entretenimiento colombiano en los últimos años, venía despertando rumores desde hace varios meses por cambios evidentes en su rutina, sus planes personales y la distancia física entre ambos.

La confirmación llegó de manera directa y sin rodeos. Koral Costa respondió a una pregunta de uno de sus seguidores y escribió sin rodeos: “Sí, me separé”. Con esa frase bastó para que las redes se llenaran de comentarios, reacciones y preguntas sobre lo que realmente ocurrió entre el actor y la cantante, quienes durante años defendieron su relación frente a especulaciones externas.

Puedes leer: Omar Murillo y Koral Costa revelaron cómo se conocieron; en una semana pasó todo



A mediados de 2025, Ómar Murillo y Koral Costa volvieron a ser tendencia tras revelar que habían decidido entrar en un periodo de celibato. Según explicaron entonces, se trataba de una decisión personal para replantear su relación y reconectar desde otro lugar.

Poco después, ambos manifestaron su intención de mudarse a Europa, un proyecto que despertó ilusión entre sus seguidores. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzaron a notarse señales de que esos planes no se estaban viviendo en conjunto.

Koral Costa y su esposo Omar Murillo estuvieron en El Klub de La Kalle /Foto: La Kalle

Publicidad

En las últimas semanas, Ómar Murillo ha compartido en sus historias de Instagram imágenes de su nueva vida en Madrid, España. Mostró calles, su entorno y detalles de su día a día en el centro de la ciudad, pero sin la presencia de Koral Costa, lo que alimentó aún más las versiones de una separación.

Aunque el actor no ha hecho declaraciones oficiales hasta el momento, su traslado y la ausencia de publicaciones conjuntas fueron interpretadas por muchos como una señal clara de que algo había cambiado.

Publicidad

Puedes leer: Omar Murillo y Koral Costa destapan la verdad sobre su sexualidad: "Mi esposo es gay"



Koral Costa explicó la razón de la separación

Tras confirmar que la separación es real, Koral decidió explicar qué los llevó a tomar esa decisión. En su mensaje dejó claro que el amor no fue el problema y que no se trató de una ruptura marcada por conflictos.

“Sí, pero no porque no haya amor”, dijo, antes de profundizar en el tema de los sueños personales. Según explicó, permitir que la otra persona persiga sus objetivos también hace parte del amor. Para ella, retener los sueños de alguien no es justo y, en ese punto, ambos entendieron que necesitaban tomar caminos distintos.

“Cuando tú tienes amor, deseas que las personas logren sus sueños, que las personas logren lo que quieren lograr … No tienes el derecho de retener los sueños de nadie… Y cuando tú tienes un sueño, no quieres que nadie lo retenga”, dijo.

Sus palabras dejaron ver que la decisión fue tomada desde la reflexión y el respeto, priorizando los proyectos individuales que cada uno quiere construir en esta nueva etapa de su vida. Por ahora, Koral Costa no ha aclarado si la separación es definitiva o si se trata de un tiempo para replantear su relación. Tampoco Ómar Murillo se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de su esposa.