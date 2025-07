Omar Murillo y Koral Costa destapan la verdad sobre su sexualidad: "Mi esposo es gay"

"Somos bisexuales y qué pasa". Con esta contundente frase en pantalla, Omar Murillo y Koral Costa aparecieron en un video publicado en su cuenta de Instagram para hablar, sin rodeos, sobre su sexualidad y la forma en que ha sido cuestionada públicamente durante años.

La pareja, que lleva 17 años de relación, respondió directamente a una serie de rumores que han circulado sobre ellos: que Murillo sería homosexual, que Costa sería lesbiana, que su relación es una fachada o incluso que no tienen intimidad.

En un tono entre irónico, cansado y desafiante, ambos artistas lanzaron un mensaje de libertad y autenticidad.

“Estamos hartos. Muchos dicen que nosotros estamos en abstinencia. Primero, que mi esposo es gay y no ha salido del clóset. Y que él hace eso porque yo no le provoco ni él me provoca a mí”, expresó Costa en el video, visiblemente molesta.

También agregó: “Segundo, que yo soy lesbiana y que a mí me gustan las mujeres. Tercero, que la relación de nosotros es fingida. Cuarto, que nosotros no hacemos el amor nunca porque no tenemos nada”.Y fue aún más enfática:

“¿Y si mi esposo fuera gay? ¿Qué pasa? A la final, no es su marido, es el mío. Y si mi esposo es gay, yo soy lesbiana, y la relación es fingida, y tenemos un contrato… ¿y qué pasa?”.

Murillo, por su parte, respaldó las palabras de su esposa con naturalidad y humor. “La cama es mía”, dijo, recordando que ambos compraron su cama juntos y que nadie tiene derecho a opinar sobre su vida íntima.

El reciente video en Instagram no solo responde a los rumores sobre su orientación sexual, sino que también se convierte en una afirmación de libertad personal y de identidad. Al declararse bisexuales sin tapujos, Omar Murillo y Koral Costa desafían los estigmas y hacen un llamado a dejar de juzgar las relaciones desde estereotipos de género o normativas sociales.

Ambos dejaron claro que su vínculo no necesita validación ajena: su intimidad, su amor y su historia les pertenecen.

¿Cómo se conoció Omar Murillo y Koral Costa?

Esta no es la primera vez que la pareja comparte aspectos íntimos de su relación. En una entrevista reciente en El Klub de La Kalle, Murillo y Costa narraron cómo se conocieron en un set de grabación de Caracol Televisión, cuando él participaba en el programa “También Caerás”.

Koral, con su característico desparpajo, confesó que al principio no sentía atracción por él.

“Yo lo veía y decía: jamás tendría algo con este lamparoso. Y eso que yo también soy lamparosa. ¿Lamparoso con lamparosa? ¿Pega?”, bromeó.

Aquel primer encuentro, sin embargo, fue decisivo. Koral recordó que había llegado a Bogotá con su amigo “Alerta”, del elenco de Sábados Felices, quien la invitó al set donde conoció a Murillo, quien entonces estaba vestido con una capa y sostenía un cartel que decía “vendo minutos”.

“Dios mío. Me decían: ‘Mira, cómo te gustan a vos, es un negro grande’. Y yo decía: ‘Yo puedo con eso y más’”, relató entre risas

.Murillo describió ese momento como “algo maravilloso”, marcando el inicio de una historia de amor tan auténtica como irreverente.

