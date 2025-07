Andrea Serna despide a Cami del Desafío 2025; así fue su adiós y este será su reemplazo

Después de días de competencia intensa, castigos inesperados y un fuerte accidente, Cami, quien era la capitana del equipo Alpha, tuvo que abandonar oficialmente el Desafío 2025. Así lo anunció Andrea Serna en medio del capítulo 10 de la producción, dejando sorprendidos a los integrantes de todos los equipos.

Todo comenzó durante el Desafío de Sentencia y Hambre del segundo ciclo. Cami se enfrentaba a Yudisa en una prueba que involucraba contacto físico dentro del Box Rojo. En uno de los movimientos, Cami cayó mal desde una plataforma, y aunque en ese momento trató de continuar, la molestia en su tobillo fue evidente. El equipo médico tomó la decisión de realizarle exámenes más profundos y, tras los resultados, se determinó que no podía seguir compitiendo por recomendación médica.

Andrea Serna fue la encargada de comunicarle la noticia a todos los participantes: “Cami, según los resultados, infortunadamente no puedes continuar en esta competencia”. La noticia tomó por sorpresa a sus compañeros, especialmente a los miembros de Alpha, quienes la vieron crecer como líder en pocos días.

Antes de marcharse, Cami tuvo espacio para compartir unas palabras con su equipo. En medio de la emoción y la tristeza, dijo: “Yo creo que es un sueño que se acaba muy rápido, pero dentro de este poquito tiempo pude ser la capitana, pude conocer gente increíble y también tal vez dejarles un poquito de mí”. Sus palabras dejaron claro que su paso, aunque corto, marcó a sus compañeros.

Durante el momento del accidente, la producción también decidió hacer un ajuste en la prueba. María C, del equipo Omega, salió de la competencia para equilibrar el número de competidores, lo que dio muestra del compromiso del programa con el juego limpio.

¿Quién regresa a ocupar el lugar de Cami en Alpha?

La producción del Desafío no tardó en tomar decisiones. Ante la salida de Cami, se confirmó el regreso de Sathya, la primera eliminada del Desafío a Muerte. La joven se encontraba en El Cubo junto a Pineda, y tras varios días de reflexión, se enteró de que tendría una segunda oportunidad en la competencia.

Al recibir la noticia, Sathya no pudo ocultar su emoción: “Para mí es una segunda oportunidad, una manera de volver, una Sathya diferente, con mucha más fuerza. Estos días que he estado acá en El Cubo como que me han hecho reflexionar sobre muchas cosas, como darme cuenta de que esto no fue una derrota”.