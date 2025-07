Claudia y Valentina se sacaron los trapitos al sol en Beta: "Esto no es un reinado"

La tensión en Beta no para. Esta vez las protagonistas fueron Claudia y Valentina, quienes protagonizaron uno de los momentos más picantes del capítulo 10 del Desafío 2025. Luego de perder el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, la presión pareció estallar y las palabras subieron de tono. Lo que comenzó como una diferencia de opiniones se convirtió en un encontrón en toda regla, que dejó al equipo más dividido que nunca.

Todo se desencadenó luego de la derrota en competencia. Gero, intentando proteger al recién elegido capitán Abrahan, decidió ponerse nuevamente el Chaleco de Sentencia. Esta jugada no cayó bien en el equipo y mucho menos en Claudia, que desde el principio dejó claro que no le parecía lógica ni justa la estrategia.

Fue en una conversación con una de las mellizas que soltó la primera bomba. Claudia confesó que le molestaba ver cómo algunos miembros del grupo actuaban “con lambonería” hacia el capitán, y que prefería la gente directa que dijera las cosas de frente. Sin mencionar nombres, la indirecta estaba clara y apuntaba directamente a Valentina.

La discusión subió de tono: “No soy lambona, bebé”

La verdadera explosión llegó más adelante, durante una conversación en la que Valentina reflexionaba sobre la situación del equipo y el inminente Desafío a Muerte en el Box Negro. En su intervención, mencionó a Claudia como una jugadora valiosa, pero también reconoció que tenía un carácter fuerte, lo cual podía afectar la convivencia. Claudia no esperó mucho para responder.

“Yo no necesito lamerle a nadie porque para eso les he demostrado en mis pruebas y no me he querido ir”, lanzó, visiblemente molesta. Valentina intentó defenderse argumentando que no entendía por qué le decían lambona si ella no andaba “piqui piqui con todo el mundo”, pero la discusión ya había escalado.

Claudia siguió firme en su posición y le reprochó a Valentina que no fuera clara con sus opiniones, y que cambiara de actitud dependiendo de con quién estuviera hablando. Por su parte, Valentina trató de bajarle el tono asegurando que incluso le había dicho a Abrahan que la estresaba con ciertas actitudes, demostrando que no todo era “adoración”.

Con este nuevo enfrentamiento, queda claro que la convivencia en el equipo azul está más tensa que nunca. Y lo que viene no será nada fácil.