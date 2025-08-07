Revelan últimas palabras de hombre que apagó la vida de su hermana en pleno cumpleaños

Lo que prometía ser una noche de alegría y celebración se transformó en una escena de luto y consternación en Olivares de Itagüí, Antioquia, Colombia.

María Elena López Abonce, quien festejaba su cumpleaños número 56, fue su propio hermano le apagó la vida, Héctor Jaime López Abonce, de 65 años.

El lamentable suceso ocurrió en las primeras horas del domingo 3 de agosto de 2025, alrededor de las 4:00 a.m. o 4:10 a.m., en el patio de la vivienda familiar, mientras partían el pastel y escuchaban música.

Según los testimonios, la tragedia se desencadenó por una disputa sobre el volumen de la música. Héctor Jaime, quien se encontraba en estado de ebriedad y enfurecido, salió al patio para reclamar por el alto sonido.

María Elena se negó a bajarle, lo que provocó un fuerte intercambio de palabras entre los hermanos. Fue en ese instante de tensión cuando Héctor Jaime, de forma inesperada, sacó un arma blanca, descrita en algunos relatos como un cuchillo que habría tomado de la cocina.

El hijo de la víctima, Jhon Anderson Muñoz López, reveló las escalofriantes últimas palabras de su tío antes del ataque: "Le dijo feliz cumpleaños hermanita y ahí mismo sacó el arma".

Otro relato de Muñoz López a TeleMedellín reitera la frialdad del momento: “Se arrimó a donde ella, le dijo, ‘feliz cumpleaños, hermanita’, y la atacó”. El ataque fue tan rápido e impactante que "Nadie se dio cuenta de lo que iba a hacer", según el hijo de la víctima.

María Elena fue apuñalada, en lo que las fuentes describen como un ataque "en pleno pastel", recibiendo una herida grave en el cuello.

Aunque fue trasladada de inmediato a la Clínica Antioquia de Itagüí, llegó sin signos vitales o falleció poco después debido a la masiva pérdida de sangre. Algunas fuentes indican que murió de manera inmediata.

Tras el crimen, Héctor Jaime López Abonce huyó de la vivienda. Sin embargo, minutos después del ataque, se entregó voluntariamente a la estación de Policía de Itagüí y confesó los hechos.

El hombre, de 65 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se espera que sea imputado por el delito de homicidio agravado.

Las autoridades confirmaron que Héctor Jaime López Abonce cuenta con un historial delictivo. Tenía antecedentes penales por delitos de narcotráfico, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, así como concierto para delinquir agravado.

Además, presentaba un historial de consumo de sustancias psicoactivas, por el cual era conocido en la vereda. Testimonios de vecinos y allegados a María Elena López Abonce señalan que ella era una mujer muy querida en la comunidad y que, en repetidas ocasiones, intentó ayudar a su hermano a superar su adicción, un objetivo que lamentablemente nunca logró.

A pesar de que las discusiones verbales entre los hermanos eran constantes, sus allegados aseguraron que nunca antes habían llegado a un nivel físico. Ante la magnitud de la tragedia, oficiales de la Policía del Valle del Aburrá hicieron un llamado a la ciudadanía:

"Este tipo de hechos son evitables. Reiteramos a la ciudadanía que cualquier situación de conflicto debe resolverse mediante el diálogo y no con violencia".