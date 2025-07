Esto fue lo que encontraron en casa de Silvana Torres en Manizales; habría una prueba

El caso por el fallecimiento de la niña Antonella López, de 2 añitos, a manos de su propia mamá, sigue generando inquietud en Colombia debido a que autoridades a cargo del proceso buscan establecer cómo y porqué se desataron los hechos en un apartamento de Manizales.

Pues aunque la mujer fue capturada en flagrancia, su comportamiento llevó a que expertos la sometieran a un análisis en el que se busca determinar si la mujer padece algún trastorno mental que la llevó a actuar con frialdad contra su bebé.

Y fue la propia Silvana Torres quien en entrevista con los médicos de la clínica de salud mental, San Juan de Dios, comentó que agredió a su hija de dos años en medio de una situación de la que aseguró haber estado "enceguecida por la ira"

"Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina... le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir", expresó la joven ante los profesionales de salud mental.

Sin embargo, pese a que la mujer reconoció lo que hizo, posteriormente cambió su versión y ante el juez de garantías negó los hechos y se declaró inocente de los delitos que le imputó la Fiscalía por acabar con la vida de su hija menor de edad.

Es por esto que autoridades deben recolectar pruebas y presentarlas ante el juez para demostrar la responsabilidad de Silvana Torres en el fallecimiento de Antonella López, quien perdió la vida producto de una delicada herida ocasionada en el cuello.



Policía encuentra el arma, un celular y escritos de Silvana Torres

Y en medio de la recolección de material probatorio los investigadores cuentan con testimonios de vecinos, videos de cámaras de seguridad, la presunta confesión inicial de la joven y otros elementos encontrados en la vivienda de los hechos.

Publicidad

Pues luego de que la mujer se declarara inocente se conoció que en una inspección a la vivienda de Silvana fue encontrado el objeto de cocina con que la joven agredió a su hija hasta apagarle la vida, así como un teléfono celular de su propiedad y unos escritos de puño y letra de la capturada.

Estos tres elementos hacen parte de la cadena de custodia del caso con que esperan esclarecer los hechos y determinar si fue un acto premeditado o si efectivamente ocurrió en medio de un impulso de ira y dolor por una supuesta situación sentimental y ruptura amorosa con el papá de la menor de edad.

Publicidad

El contenido del celular está siendo analizado por investigadores para saber si entre las conversaciones o navegación de internet hay pistas sobre la decisión que tomó Silvana de apagar la vida de la niña de 2 años.

Así mismo se analizan las cartas encontradas en la vivienda de las que se espera saber si la mujer habría expresado previamente alguna situación de alerta o intención de acabar con su ser querido.