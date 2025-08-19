Perrito de niña desaparecida en Cajicá se une a la búsqueda; estaba deprimido

La desaparición de Valeria Afanador en Cajicá cumple ya siete días y las autoridades, junto a la familia y la comunidad, no han parado de buscarla. Entre las hipótesis que manejan los investigadores está la posibilidad de que la niña se haya salido por una cerca de su colegio, que hubiera caído accidentalmente al río Frío o que desconocidos la hubieran raptado. Ninguna de estas teorías ha sido descartada y, por eso, se analizan con detalle las cámaras de seguridad no solo en Cajicá, sino también en municipios cercanos como Chía, Tabio y Tenjo.

Durante el fin de semana, vecinos y amigos realizaron una caminata por las calles del municipio pidiendo por el pronto regreso de la menor. La madre de Valeria, Luisa Cárdenas, envió un mensaje lleno de esperanza: pidió que, si alguien tiene a su hija, la entregue sana y salva.



Las autoridades mantienen un trabajo constante y coordinado con Policía, Ejército y organismos de rescate, quienes han extendido la búsqueda a diferentes puntos rurales y urbanos del municipio.

Buscan a niña con síndrome de Down desaparecida en Cajicá /Foto: Redes sociales / Bomberos de Cajicá

Con su perro y su muñeca favorita, la familia de Valeria Afanador encaró el séptimo día de búsqueda

A la tarea de búsqueda se sumaron dos acompañantes muy especiales para la familia Afanador: Apolo, el perro de Valeria, y el muñeco de juguete que la niña cuidaba con especial cariño. El papá de la menor decidió llevar en su maleta el muñeco favorito de su hija, como símbolo de esperanza y recordatorio de que todo esfuerzo vale la pena.

Apolo, el perro de la familia, también fue integrado a las labores. Con el rastro del bosque cercano al colegio donde Valeria fue vista por última vez, la familia confía en que su mascota pueda dar alguna pista o simplemente transmitir la energía de su dueña en medio de la incertidumbre. Manuel Afanador, padre de la niña, aseguró:

"Hoy decidimos traer a Apolo, que es parte de la familia y con quien Valeria compartía muchísimo. Creemos que él puede ayudarnos y estamos trabajando con él, con mi familia cercana y con todos los que nos han apoyado en la búsqueda."

La familia insiste en que no descartan ninguna pista: han revisado zonas del río, casas aledañas y caminos rurales, siempre con la fe intacta de que Valeria pueda regresar a casa.

Las nuevas declaraciones de Manuel Afanador reflejan tanto la preocupación como la fuerza con la que enfrenta este momento. En diálogo con Noticias Caracol, el padre agradeció el apoyo de las autoridades y la solidaridad de los habitantes del municipio, quienes incluso se han unido a los recorridos por los bosques.

“No sé si alguien tenga a mi hija. A hoy no sé si alguien la tiene o no. Se mantienen todas las hipótesis”, aseguró Manuel, quien recordó que la recompensa por información que ayude a encontrarla asciende a 70 millones de pesos.