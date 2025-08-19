En vivo
Perrito de niña desaparecida en Cajicá se une a la búsqueda; estaba deprimido

Perrito de niña desaparecida en Cajicá se une a la búsqueda; estaba deprimido

La desaparición de Valeria Afanador en Cajicá completa una semana y la búsqueda continúa sin descanso. Su perrito y su muñeca favorita se han convertido en parte clave de los esfuerzos por encontrarla.

Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá
Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá
/Foto: redes sociales / Perro de referencia
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: agosto 19, 2025 06:48 p. m.

