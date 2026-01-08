Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Buscan a conductor que arrolló a dos personas en la Avenida Mutis; ¿huyó del país?

Buscan a conductor que arrolló a dos personas en la Avenida Mutis; ¿huyó del país?

El abogado de las víctimas señaló que el responsable habría tomado la decisión de salir del país horas después del accidente de tránsito.

Rubén Moreno habría huido del país
Buscan a conductor que arrolló a dos personas en la Avenida Mutis; ¿huyó del país?
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

El fallecimiento de dos motociclistas en la ciudad de Bogotá el pasado 31 de octubre de 2025 continúa generando indignación. En especial, porque se conoció que el conductor, Rubén Romero, que habría provocado el accidente en un presunto estado de embriaguez se habría escapado del país apenas horas después del siniestro.

Recordemos que este accidente ocurrió en la madrugada de este viernes 31 de octubre de 2025, cerca de las 5:53 de la mañana, en la avenida José Celestino Mutis (calle 63) con carrera 98. Donde en el lugar perdieron la vida Viviana Marcela Suárez Isaza, contadora de 30 años, y su pareja Carlos Mario Cavadía, ingeniero eléctrico.

Puedes leer: Prisión que podría enfrentar el conductor del choque fatal en la Avenida Celestino Mutis

Sin embargo, se conoció que a pesar de la gravedad de los hechos, el conductor del vehículo Rubén Romero abandonó Colombia poco tiempo después del accidente, lo que ha llevado a las autoridades a iniciar una investigación penal en su ausencia.

Juan Manuel Castellanos, abogado de las víctimas, calificó la conducta del conductor como "perversa" y enfatizó que su salida del país no impedirá su judicialización. “El conductor perversamente se fue del país pocas horas después del accidente que causó la perdida las dos personas”

¿Qué más se conoció de la posible huida de Ruben Romero?

De igual forma, se conoció que actualmente, se adelantan los trámites para emitir una orden de captura internacional y se solicitará formalmente la extradición de Ruben Romero para que regrese a Colombia a asumir sus responsabilidades legales.

Puedes leer: VIDEO clave revela quién conducía el carro que causó accidente fatal en la Avenida Mutis

Por otro lado, la Fiscalía General ha realizado audiencias de control previo para verificar si el implicado contaba con las licencias y permisos de conducción necesarios para operar en el territorio nacional.

Así mismo, cabe señalar que el proceso judicial no se limita únicamente al conductor del carro, sino también a Eduardo Delgado Comba, dueño del automóvil y quien acompañaba a Romero como pasajero en el momento del choque, también ha sido vinculado al caso.

Delgado enfrenta cargos por homicidio a título de dolo eventual, un delito que conlleva una pena mínima de diecisiete años y tres meses de prisión. Donde se sabe que su vinculación se debe al entregar las llaves de su carro a una persona que no estaba en condiciones de conducir.

Mira también: Dos motociclistas fallecen en accidente en Bogotá; investigan posible alcohol en conductor

