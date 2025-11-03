Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ACCIDENTE MORTAL DE MOTOCICLISTAS
YINA PELEA EN REALITY
CASO ESTUDIANTE DE LOS ANDES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Ocupantes del carro del accidente en la Mutis rompen el silencio: "De corazón, perdón"

Ocupantes del carro del accidente en la Mutis rompen el silencio: "De corazón, perdón"

Los ocupantes del carro involucrado en el accidente fatal de la Av. Mutis publican comunicado público donde afirman que no conducían y revelan quién manejaba verdaderamente.