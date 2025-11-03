Ocupantes del carro del accidente en la Mutis rompen el silencio: "De corazón, perdón"

En medio de la polémica por el accidente ocurrido en la avenida mutis, en el que dos personas perdieron la vida, los señalados por redes sociales, Edwin Delgado y Camila Bermúdez, decidieron romper el silencio. A través de un comunicado publicado en Facebook, contaron su versión de los hechos y aseguraron que no eran quienes iban al volante del carro involucrado.

El mensaje inicia: “Queremos dar nuestras condolencias a las familias afectadas, esto es muy duro para nosotros, nos duele todo lo que sucedió”, escribieron. Según ellos, la noche del 30 de octubre salieron en el carro de Edwin a disfrutar de una caravana de Halloween, como muchos otros bogotanos que celebraban la fecha.

En su relato, Edwin explicó que salió con su novia hacia las 11:00 p.m. y que, al consumir licor, decidieron no conducir. En ese momento, contactaron a Rubén Romero, un hombre que, según él, le prestaba servicios de lavado y conducción de vehículos.



“Rubén es conocido, le ha manejado el carro a más de uno. Me duele mencionarlo, pero están poniendo mi cara como si yo fuera el culpable, y eso no es así”, afirmó.

El comunicado describe paso a paso lo ocurrido: “Lo recogí a él sobre las 2:30 de la mañana, le entregué el carro para que me hiciera el servicio de llevarnos a casa. Luego nos recogió a las 5:54 a.m. del bar; tengo pruebas de eso. En los videos se ve claramente que yo me subo en la parte de atrás. Él no estaba ebrio”.

Se quedaron dormidos y ocurrió el accidente

Según su versión, tanto él como Camila se quedaron dormidos mientras el vehículo avanzaba por la avenida Mutis. Minutos después, vino el impacto.

“Desperté cuando el carro ya estaba volcando. Logré salir por la parte trasera y ayudé a sacar a Camila por el vidrio roto del lado del conductor”, narró.

Lo que ocurrió después fue confuso. Edwin aseguró que al ver llegar a la gente creyó que venían a ayudar, pero en cambio, según él, empezaron a robarles sus pertenencias. “Comencé a gritar que nos estaban robando. Busqué al conductor, pero no lo vi, lo llamé varias veces y no respondió. Luego me enteré de que había escapado”, contó.

El joven insistió en que él no iba manejando, y que hay videos donde se ve al verdadero conductor, Rubén Romero, con una chaqueta blanca, huyendo del sitio. “Una señora grabó y nos culpaba sin saber, asegurando que yo era el conductor. Eso es falso”, escribió.

¿Es verdad que intentaron escapar del accidente?

Agregó que, tras el accidente, él y Camila se quedaron en el lugar hasta que llegó la Policía. “Nunca intentamos escapar, estuvimos en una ambulancia mientras nos atendían. Las autoridades nos tomaron declaración y revisaron las cámaras”.

El texto cierra con un mensaje de pesar: “Pedimos perdón a las familias de las víctimas, lo sentimos desde el fondo de nuestro corazón. No queríamos que nada de esto ocurriera, por eso dejamos que otra persona manejara el carro. Perdón”.

Por ahora, las autoridades continúan con la investigación para establecer la responsabilidad de cada persona involucrada y ubicar al conductor señalado por Edwin y Camila, quien, según su testimonio, desapareció del sitio tras el choque.

