Coronel (r) del Ejército invitó a su exesposa y a su hijo a cenar y luego les disparó

La noche del 31 de octubre terminó en tragedia en Pasto (Nariño), luego de un impactante hecho que dejó dos personas muertas y una gravemente herida. El caso tiene consternada a toda la comunidad, ya que involucra a un coronel retirado del Ejército Nacional y a su propia familia.

Según las primeras informaciones, el coronel (r) Ariel Mora Rodríguez, pensionado desde 2020, habría citado a su exesposa y a su hijo Sebastián Mora Muñoz en una reconocida pizzería ubicada al suroriente de la capital nariñense. Lo que parecía una cena normal se convirtió en una escena de horror minutos después de las 9 de la noche.

Puedes leer: El cóctel mortal que tomó María José y que en pocos segundos le arrebató la vida

Testigos aseguran que el encuentro inició con una conversación aparentemente tranquila, hasta que, sin previo aviso, Mora Rodríguez desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra su exesposa y su hijo.

En medio del caos, Sebastián, un joven de 24 años, estudiante de Medicina en la Fundación Universitaria San Martín, intentó intervenir para detener a su padre, pero terminó recibiendo los impactos mortales.

Publicidad

El joven, quien realizaba su internado rotatorio en el servicio de Urgencias del Hospital Departamental de Nariño, era ampliamente reconocido por su disciplina, su amor por el deporte y su pasión por el boxeo.

Puedes leer: La caída de El Comandante y 15 capturados; el plan para acabar con B King y Regio Clown



¿Qué pasó con el coronel retirado?

Publicidad

Tras el ataque, el coronel Mora Rodríguez abandonó el lugar a bordo de un taxi. Sin embargo, durante el trayecto, se disparó con la misma arma dentro del vehículo, dejando en shock al conductor, quien de inmediato pidió ayuda. El oficial retirado fue trasladado con vida al Hospital San Pedro, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Por su parte, la exesposa del coronel, madre del joven Sebastián, fue trasladada de urgencia al Hospital Departamental de Nariño, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su estado de salud es crítico, aunque los médicos señalaron que continúa recibiendo atención especializada y acompañamiento psicológico.

La Policía Metropolitana de Pasto acordonó el lugar de los hechos mientras los investigadores recolectaban pruebas y testimonios de los presentes. De manera paralela, las autoridades adelantan un análisis del historial clínico y emocional del oficial retirado, con el fin de establecer qué pudo haber desencadenado el violento episodio.