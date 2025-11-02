Publicidad

Coronel (r) del Ejército invitó a su exesposa y a su hijo a cenar y luego les disparó

Coronel (r) del Ejército invitó a su exesposa y a su hijo a cenar y luego les disparó

Luego del ataque, el coronel retirado abordó un taxi y allí mismo sucedió lo peor. Las autoridades investigan los motivos detrás del hecho.