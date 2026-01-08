Salen a la luz nuevos detalles del atraco a adultos mayores en Bogotá: “Estaban armados”

Este miércoles 7 de enero de 2026, una pareja de adultos mayores fue víctima de un millonario robo en la calle 151A con carrera 45, en el barrio Mazuren, localidad de Suba. Donde en las últimas horas se conoció que los delincuentes se llevaron una suma estimada en 40 millones de pesos.

Las autoridades mencionan que los hechos ocurrieron aproximadamente a la 1:30 de la tarde, cuando las víctimas regresaban a su lugar de residencia tras realizar un retiro bancario en una entidad financiera. Según relatos de testigos y las autoridades, la pareja se desplazaba en un taxi y, justo en el momento en que se disponían a ingresar a su casa, fueron interceptados de manera repentina.

Así mismo, se conoció que el abordaje fue ejecutado por cuatro personas que se desplazaban en dos motocicletas, cada una con su respectivo parrillero. Los asaltantes rodearon a los adultos mayores y procedieron a despojarlos de todas sus pertenencias, incluyendo documentos y el dinero que acababan de retirar.

Ataque a adulto mayor en la calle 151A con cra 45, l/ Suba,

Delincuentes abordaron violentamente a un hombre mayor y lo despojaron de sus pertenencias. Durante el hecho, uno de los agresores realizó unos disparos contra una persona que se encontraba observando la situación. pic.twitter.com/cOKORLtNbv — Bosa B7 (@bosa_b7) January 7, 2026

¿Qué mencionaron las autoridades sobre el atraco a los adultos mayores en Bogotá?

Este episodio quedó registrado en los videos de cámaras de seguridad circulan en redes sociales. Sumado a esto, un testigo presencial habló para Noticias Caracol y explicó que los delincuentes "chalequearon" al señor para encontrar el dinero que acababan de sacar del banco.

De igual forma, explicó que ante el intento de algunos vecinos por ayudar a los adultos mayores, uno de los criminales desenfundó un revólver y realizó varios disparos al aire, lo que obligó a los residentes a resguardarse de inmediato.

"Como ellos estaban armados, no pudimos hacer nada", declaró un vecino del sector, enfatizando la impotencia de la comunidad ante este episodio. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se presentaron heridos durante el incidente, aunque la pareja quedó profundamente afectada por la experiencia.

Por otro lado, el mayor Milton Pachón Rojas, comandante de la estación de Policía de Suba, informó que unidades policiales se desplazaron al lugar tras ser alertadas por la comunidad. Además comentó que los adultos mayores fueron seguidos desde el momento que retiraron el dinero de la entidad bancaria.

Actualmente, la Policía Metropolitana de Bogotá adelanta labores de policía judicial y la recolección de vídeos de circuitos cerrados de televisión para identificar la ruta de escape de los motorizados y dar con su captura.

“En estos momentos se adelantan las diferentes labores de Policía Judicial y recolección de videos de los diferentes circuitos cerrados de televisión en este sector, con el fin de dar paradero y captura de los responsables de este hecho. Asimismo, no se presentaron heridos”, explicaron las autoridades.

