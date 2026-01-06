Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
CAMBIO EN FESTIVO DE REYES
¿MADURO PODRÍA QUEDAR LIBRE?
CÉDULA DIGITAL GRATIS
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Adiós definitivo a famosa marca de ropa en Bogotá: "Todavía hay unos días para pasar"

Adiós definitivo a famosa marca de ropa en Bogotá: "Todavía hay unos días para pasar"

El negocio anunció que permanecerá abierto unos días más en su única sede física y luego tendrá presencia únicamente virtual.

Adiós definitivo a famosa marca de ropa en Bogotá: "Todavía hay unos días para pasar"
Adiós definitivo a famosa marca de ropa en Bogotá: "Todavía hay unos días para pasar", imagen de referencia
Foto: imagen creada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

El panorama de la moda en Bogotá está viviendo una transición, debido a que en las últimas horas, Rockgotá, una marca que durante una década se consolidó como un referente de autenticidad para los jóvenes de la ciudad, anunció el cierre definitivo de todas sus tiendas físicas.

Se conoció que la despedida de los espacios terminará el próximo 18 de enero de 2026, cuando sea en esa fecha, que dejará de operar su último punto de venta ubicado en el local 1025 del Centro Comercial Galerías, en la localidad de Teusaquillo.

Puedes leer: Apagan vida de mujer trans en Bogotá luego de salir de un bar; habría sido con un palo

Dicho establecimiento, estuvo abierto durante cinco años, se convirtió en un refugio para la comunidad que seguía a la marca de manera presencial. Sin embargo, se conoció que el retiro de este establecimiento comenzó a acelerarse en agosto de 2025, tras la clausura de su icónica sede en la Zona T (Carrera 14A con Calle 82)

Te puede interesar

  1. Hermana y mamá de Falcao viven escalofriante momento en Bogotá: “Pudimos escapar”
    Hermana y mamá de Falcao viven escalofriante momento en Bogotá: “Pudimos escapar”, imagen de referencia
    Foto: imágenes tomadas de redes sociales
    Bogotá

    Hermana y mamá de Falcao viven escalofriante momento en Chía: “Pudimos escapar”

  2. Revelan la identidad del motociclista fallecido por un Ferrari
    Él era Jeisson Cruz, motociclista que perdió la vida en el accidente con un Ferrari en Bogotá
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Noticias

    Él era Jeison Cruz, motociclista que perdió la vida en el accidente con un Ferrari en Bogotá

Lugar que fue durante años un punto estratégico para los amantes de la moda alternativa en el norte de Bogotá. Posteriormente, la marca también cerró su local en la zona de la calle 85, dejando únicamente la sede de Galerías como el último bastión de atención al público.

¿Qué ofrecía Rockgotá a sus clientes?

Para los seguidores de Rockgotá, sus tiendas no solo eran establecimientos comerciales, sino que para muchos este sitió funcionaba como un espacio de interacción y expresión personal. Tanto es así que en el punto de Galerías era considerado una parada obligatoria para quienes buscaban diseños unisex.

Puedes leer: ¡En video! Así fue el accidente entre un Ferrari y un motociclista en Bogotá; hay un fallecido

La tienda llegó a ofrecer desde camisetas de bandas de rock hasta colecciones inspiradas en el anime y la cultura pop, con la intención de alejarse de las tendencias habituales.Por lo cual, por medio de su Instagram, la marca agradeció a sus compradores todo el apoyó recibido.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Filtran foto de menor de edad que apagó la vida de Jean Claude en Bogotá
    Filtran foto de menor de edad que apagó la vida de Jean Claude en Bogotá
    Foto: Redes sociales y Noticias Caracol
    Bogotá

    Filtran foto de menor de edad que apagó la vida de Jean Claude en Bogotá

  2. Revelan como fue la intercepción del policía contra los ladrones de Jean Claude
    Sale a la luz video de la interceptación policial a los ladrones que le quitaron la vida a Jean Claude
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Bogotá

    Filtran video de la interceptación policial a los ladrones que le quitaron la vida a Jean Claude

“Esta tienda fue importante para mucha gente. Gracias a quienes trabajaron aquí y a quienes la hicieron parte de su rutina ". De igual forma, en las imágenes que compartieron recalcaron para ellos la importancia de sus clientes y el apoyó brindado en estos últimos años.

¿Cuál será el futuro de Rockgotá?

A pesar del cierre de sus locales físicos, Rockgotá confirmó que no desaparecerá del mercado. La empresa confirmó que su energía y operaciones se trasladarán completamente al mundo digital. "Rockgotá sigue activo online. Ahí continuará todo lo que hacemos hoy", aseguró la marca.

Publicidad

Por lo cual, este 19 de enero, todas las compras deberán realizarse exclusivamente a través de su página web oficial. Este anunció provocó que muchos clientes se manifestaran en redes sociales, algunos seguidores lamentan la pérdida del espacio físico, otros ven en esta transición una oportunidad para que la marca se reinvente.

“Amigos, es mejor tener la tienda online. A esta generación le gusta comprar más por Internet.”, “Que mal chicos, tengo camisetas de hace mucho de Rockgota”, “Me duele esto amigos, me gustaba mucho su propuesta”, “Personalmente le tengo mucho cariño a esta tienda”, son algunos de los mensajes que se puede leer en la publicación.

Por lo cual, los seguidores de esta marca tienen hasta el 18 de enero para visitar por última vez la tienda de Galerías, despedirse del equipo y adquirir las últimas existencias de manera presencial.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Noticias Bogotá

Bogotá