Adiós definitivo a famosa marca de ropa en Bogotá: "Todavía hay unos días para pasar"

El panorama de la moda en Bogotá está viviendo una transición, debido a que en las últimas horas, Rockgotá, una marca que durante una década se consolidó como un referente de autenticidad para los jóvenes de la ciudad, anunció el cierre definitivo de todas sus tiendas físicas.

Se conoció que la despedida de los espacios terminará el próximo 18 de enero de 2026, cuando sea en esa fecha, que dejará de operar su último punto de venta ubicado en el local 1025 del Centro Comercial Galerías, en la localidad de Teusaquillo.

Dicho establecimiento, estuvo abierto durante cinco años, se convirtió en un refugio para la comunidad que seguía a la marca de manera presencial. Sin embargo, se conoció que el retiro de este establecimiento comenzó a acelerarse en agosto de 2025, tras la clausura de su icónica sede en la Zona T (Carrera 14A con Calle 82)



Lugar que fue durante años un punto estratégico para los amantes de la moda alternativa en el norte de Bogotá. Posteriormente, la marca también cerró su local en la zona de la calle 85, dejando únicamente la sede de Galerías como el último bastión de atención al público.



¿Qué ofrecía Rockgotá a sus clientes?

Para los seguidores de Rockgotá, sus tiendas no solo eran establecimientos comerciales, sino que para muchos este sitió funcionaba como un espacio de interacción y expresión personal. Tanto es así que en el punto de Galerías era considerado una parada obligatoria para quienes buscaban diseños unisex.

La tienda llegó a ofrecer desde camisetas de bandas de rock hasta colecciones inspiradas en el anime y la cultura pop, con la intención de alejarse de las tendencias habituales.Por lo cual, por medio de su Instagram, la marca agradeció a sus compradores todo el apoyó recibido.

“Esta tienda fue importante para mucha gente. Gracias a quienes trabajaron aquí y a quienes la hicieron parte de su rutina ". De igual forma, en las imágenes que compartieron recalcaron para ellos la importancia de sus clientes y el apoyó brindado en estos últimos años.



¿Cuál será el futuro de Rockgotá?

A pesar del cierre de sus locales físicos, Rockgotá confirmó que no desaparecerá del mercado. La empresa confirmó que su energía y operaciones se trasladarán completamente al mundo digital. "Rockgotá sigue activo online. Ahí continuará todo lo que hacemos hoy", aseguró la marca.

Por lo cual, este 19 de enero, todas las compras deberán realizarse exclusivamente a través de su página web oficial. Este anunció provocó que muchos clientes se manifestaran en redes sociales, algunos seguidores lamentan la pérdida del espacio físico, otros ven en esta transición una oportunidad para que la marca se reinvente.

“Amigos, es mejor tener la tienda online. A esta generación le gusta comprar más por Internet.”, “Que mal chicos, tengo camisetas de hace mucho de Rockgota”, “Me duele esto amigos, me gustaba mucho su propuesta”, “Personalmente le tengo mucho cariño a esta tienda”, son algunos de los mensajes que se puede leer en la publicación.

Por lo cual, los seguidores de esta marca tienen hasta el 18 de enero para visitar por última vez la tienda de Galerías, despedirse del equipo y adquirir las últimas existencias de manera presencial.