Filtran foto de menor de edad que apagó la vida de Jean Claude en Bogotá

En el norte de Bogotá, específicamente en la localidad de Usaquén, el martes 2 de diciembre de 2025, Jean Claude Bossard estudiante de administración de empresas oriundo de Barranquilla fue interceptado por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta. Según la información, los criminales buscaban arrebatarle su celular y una cadena de oro.

Imágenes de seguridad capturaron el crudo momento del asalto, donde Jean Claude demostró una resistencia valiente, forcejeando contra el ladrón durante aproximadamente 28 segundos.



Lamentablemente, esa oposición al crimen le costó la vida: el delincuente le disparó en dos ocasiones, dejándolo tendido en la vía pública. Su padre, que compartió detalles del suceso, confirmó a Noticias Caracol que el impacto fue un tiro en el pecho, y al llegar al hospital, ya había fallecido.



El joven, que estaba a solo días de su cumpleaños número 30, no solo era un estudiante, sino que también era bilingüe (hablaba francés, alemán, inglés y español, además de tener nacionalidad colombiana y francesa).

Había trabajado previamente como coordinador de logística en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y tenía un negocio de seguros.

Su padre relató que, a pesar de que le insistían en que se fuera a vivir con su hermana en París, Jean Claude "amaba a Colombia" y reiteraba que "de acá no se iba", manteniendo su vida en el país y su pasión por su equipo, el Junior de Barranquilla.

Dramáticamente, el último video que Bossard grabó y compartió en sus historias de Instagram fue una reflexión crítica sobre las personas que se aprovechan de la gente buena, un mensaje difundido justo antes de que lo atracaran.

La identidad y el modus operandi de los perpetradores salieron a la luz rápidamente gracias a la persecución policial que siguió al hecho. Noticias Caracol conoció dos fotografías clave que fueron puestas a disposición de la investigación.

Una de las imágenes mostraba a los dos delincuentes a bordo de la motocicleta que usaron para el crimen, vehículo que intentaron usar para huir hacia el norte de la ciudad.

No obstante, su escape fue frustrado por la acción inmediata de un uniformado. El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, confirmó que un patrullero interceptó a los ladrones.

Este enfrentamiento resultó en que el conductor de la motocicleta fuera abatido por el policía, mientras que su cómplice resultó herido y fue inmediatamente aprehendido.

Las autoridades lograron incautar tanto un arma de fuego como la motocicleta utilizada en el delito. La segunda fotografía reveladora difundida por Noticias Caracol mostró al señalado responsable de disparar contra Bossard.

Este individuo resultó ser un adolescente de 16 años, quien fue aprehendido por la Policía Nacional y fue capturado recibiendo atención médica en un hospital por una herida en el brazo. Se estima que el conductor abatido tenía entre 25 y 30 años.

Filtran foto de menor de edad que apagó la vida de Jean Claude en Bogotá Foto: Noticias Caracol

Antecedentes de la banda criminal que atacó a Jean Claude Bossard

Este dúo no era ajeno a los registros criminales de la ciudad. Vecinos de la zona los habían identificado previamente como "la banda de La Moto Naranja" debido a la motocicleta que utilizaban.

Estos sujetos eran conocidos por haber perpetrado varios hurtos en los alrededores, incluyendo el atraco a un restaurante y, más recientemente, un incidente donde apuñalaron a otro joven para robarle sus pertenencias.

Más alarmante aún, el General Cristancho confirmó que la Policía de Bogotá ya había tenido un enfrentamiento armado con estos mismos delincuentes el pasado 10 de noviembre, donde hubo intercambio de disparos.

Esta actividad criminal previa había generado la priorización de la zona por parte de la Policía, que había establecido puestos fijos y planes especiales. Sin embargo, estas medidas no lograron evitar el desenlace del 2 de diciembre.

El padre de Jean Claude Bossard, al reflexionar sobre la actuación de las autoridades, hizo un llamado: "Lo que me parece terrible es que tenemos que apoyar a la Policía para que actúe antes que hagan cosas, porque actuaron después de que mataron a las personas".

También expresó su consternación por el hecho de que el tirador fuera un menor de 16 años, destacando que los criminales a menudo tienen múltiples antecedentes penales y siguen delinquiendo.

