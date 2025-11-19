Niña de 4 años pierde la vida luego de accidente en moto contra volqueta; iba de ‘pato’

La mañana del martes 18 de noviembre quedó marcada por una dolorosa noticia en la vía que une a Popayán con el municipio de El Tambo. En plena vereda Cajete, una niña de 4 años perdió la vida luego de un fuerte accidente que involucró a la motocicleta en la que se movilizaba con su mamá.

La pequeña iba como pasajera en una moto de placas VLA 83H, en un trayecto que, según las primeras versiones, era parte de su rutina familiar.

Puedes leer: Creciente en Silvania deja un hombre fallecido y su familia desaparecida; perrito aparece



Las autoridades fueron alertadas apenas ocurrió la emergencia y llegaron al punto para atender la situación. La mamá de la menor también resultó afectada; presentó heridas de consideración y fue llevada de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica. Su evolución dependerá de las próximas horas.

Este hecho generó preocupación entre los habitantes de Cajete, quienes han reportado que la zona suele presentar complicaciones por el flujo constante de vehículos y los cambios en la carretera. Aunque no se ha confirmado una causa exacta, las autoridades ya trabajan en el análisis de la escena para entender qué originó el siniestro.

Investigación en marcha sobre el accidente en Cajete

Unidades de tránsito estuvieron realizando procedimientos técnicos en el sitio del accidente. Revisaron la posición de la motocicleta, las marcas en el pavimento y el estado del tramo donde quedó el vehículo. Todo esto será clave para clarificar cómo ocurrió el impacto que terminó con la vida de la niña.

Publicidad

Hasta ahora, los investigadores manejan varias líneas de trabajo, entre ellas la posibilidad de que un factor ambiental o una maniobra inesperada haya influido en la pérdida de control. Sin embargo, no se ha entregado una versión definitiva. El reporte oficial será publicado cuando se terminen las verificaciones y se complete el análisis del lugar.

Puedes leer: Ella era Laura Fabiana, mujer que falleció atropellada por supuesto novio en suba

Publicidad

Las autoridades también escucharon a testigos que se encontraban cerca de la carretera y que alcanzaron a ver parte de la situación. Sus relatos van a complementar la investigación para establecer la secuencia exacta de los hechos. Por ahora, lo que sí se tiene claro es que la motocicleta quedó seriamente afectada tras el impacto.

Más allá del procedimiento técnico, este caso reactivó la atención sobre lo que ocurre en varios tramos de la vía Popayán – El Tambo, donde se han registrado emergencias recientes. Líderes de la zona aseguran que es necesario revisar algunos puntos críticos y fortalecer los controles viales, especialmente en horarios de alto tránsito.