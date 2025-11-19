Hallan cuerpo de una de las desaparecidas tras creciente en Silvania; sería la menor de edad

El Cuerpo de Bomberos confirmó que fue encontrado el cuerpo de una de las mujeres reportadas como desaparecidas tras la creciente súbita en Silvania del pasado 17 de noviembre. El hallazgo se dio en una zona cercana al Club del Bosque, uno de los puntos donde los organismos de socorro concentraron sus esfuerzos debido al aumento del caudal.

Las autoridades indicaron que el cuerpo apareció en el río que atraviesa el sector de Las Granjas. Aunque aún falta la confirmación oficial del CTI de la Fiscalía, la primera hipótesis es que correspondería a Manuela Sofía, la joven de 16 años que viajaba en el vehículo de la familia Villota cuando ocurrió la emergencia.

La desaparición fue reportada ese mismo lunes en la vía que conduce a Tibacuy. Desde entonces, unidades del Ejército, Ponalsar y bomberos locales han trabajado sin pausa para ubicar a las tres personas que aún siguen sin aparecer.

La familia Villota, en medio de la angustia por la tragedia en Silvania

En el vehículo viajaban cinco personas: Segundo Villota, quien conducía y fue la primera víctima fatal confirmada; su nieta Manuela Sofía, presuntamente encontrada hoy; Teresa Escandón, esposa de Segundo; y Ana Lucía Villota, hija del conductor. Ellas dos permanecen desaparecidas.

La única sobreviviente fue Sara Villota, nieta de Segundo y hermana de Manuela. De acuerdo con su testimonio, el agua rompió el vidrio del vehículo y la empujó hacia el exterior. Intentó sostener a su hermana, pero la corriente las separó en segundos. Para los organismos de socorro, que ella haya salido con vida es un hecho excepcional.

Los familiares contaron que la familia regresaba de una finca donde cuidaban perros rescatados. Ese lugar lo habían comprado recientemente como refugio para animales abandonados. Eran visitas frecuentes: cada ocho días iban a revisar, limpiar y llevar lo necesario.

A las 9:02 p. m., una de las mujeres envió el último mensaje: “Estamos pasando por Piedra Pintada”. Ese punto es una referencia conocida en la zona. A los pocos minutos, la creciente, que alcanzó más de seis metros, arrastró la camioneta.

Los relatos de los allegados son desgarradores. La sobreviviente, llorando, alcanzó a contar: “Se rompió el vidrio de atrás. Salí con mi hermana de la mano y se me soltó”. Otros familiares relataron que el vehículo fue levantado como si fuera de papel y quedó atrapado bajo el puente en medio de un remolino.

Búsqueda continúa en Silvania y autoridades analizan nuevas hipótesis

Mientras avanzan los operativos para dar con las dos mujeres que siguen desaparecidas, los organismos de investigación trabajan en reconstruir la secuencia exacta de la emergencia. Además del fuerte aumento del caudal, se estudian posibles represamientos temporales en la parte alta de la montaña y cambios en el cauce que pudieron agravar el arrastre del vehículo.

Los equipos especializados también evalúan testimonios, trayectorias de agua, distancia recorrida por la camioneta y puntos donde la corriente tuvo mayor fuerza. La prioridad sigue siendo la búsqueda, pero las autoridades ya adelantan un reporte que permita entender qué ocurrió y cómo se desencadenó una emergencia de esta magnitud.