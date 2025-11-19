Dolorosa reacción de mamá de Giancarlo Gómez, médico hallado sin vida dentro de su carro

La ciudad de Cartagena amaneció consternada tras el hallazgo sin vida del médico Giancarlo Gómez dentro de su vehículo. La noticia corrió rápidamente y generó tristeza entre vecinos, colegas y amigos que aún no logran comprender lo sucedido.

Las primeras horas estuvieron marcadas por la presencia de autoridades que aseguraron la zona y comenzaron a recopilar información clave. Mientras peritos avanzaban en las diligencias, varios testigos relataron la tensión y el silencio que rodearon el lugar del hallazgo.

La reacción de la mamá de Giancarlo al reconocer el carro

Hacia este punto de la mañana, la escena se tornó aún más dolorosa tras la llegada de la mamá del médico. Su reacción estremeció profundamente a quienes estaban presentes: rompió en llanto, intentó acercarse al vehículo y tuvo que ser apoyada por familiares y uniformados debido a la magnitud de su angustia.

De manera paralela, las autoridades confirmaron que continúan revisando cámaras de seguridad del sector y recopilando versiones de vecinos para reconstruir la línea de tiempo previa al hallazgo. Hasta ahora, no se han reportado ruidos extraños ni movimientos que alertaran a la comunidad horas antes.

Amigos de Giancarlo también se pronunciaron en redes sociales, destacándolo como un profesional amable y dedicado. Pidieron respeto por el proceso, evitar especulaciones y permitir que la investigación avance bajo los canales correspondientes.

Las autoridades señalaron que una vez Medicina Legal entregue el informe final, se podrá entender con mayor claridad qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que rodearon la muerte del médico. Mientras tanto, Cartagena permanece en silencio, acompañando a la familia en medio de un momento profundamente doloroso.

Se barajan dos líneas principales que buscan esclarecer por qué el médico fue atacado de manera tan directa. Aunque no se han revelado detalles, se sabe que los investigadores están revisando cámaras de seguridad cercanas, los movimientos previos del vehículo y las llamadas más recientes del profesional.

Todo esto apunta a reconstruir con precisión la secuencia completa de los hechos y establecer qué pudo estar detrás de un ataque ejecutado con tanta determinación.