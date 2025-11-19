Joven de 20 años pierde la vida luego de que se le explotara una botella de cerveza

El lunes festivo 17 de noviembre, el corregimiento de San Juan de Tocagua, en Luruaco, Atlántico, fue escenario de un trágico accidente. Yeison Julio Simanca Medina, un joven cartagenero de 20 años, perdió la vida de manera inesperada mientras se desplazaba en motocicleta.

Según familiares y amigos, Yeison había guardado una botella de cerveza en la pretina de su pantalón antes de subir a la moto. Además, llevaba un saco con latas que planeaba vender. Al transitar por la vía, perdió el control del vehículo y cayó al suelo. Fue en ese instante cuando la botella explotó, provocándole una profunda herida en el abdomen.

El impacto del vidrio le ocasionó un corte que afectó la arteria aorta, provocando una hemorragia inmediata. Los acompañantes del joven inicialmente creyeron que se trataba de un ataque, pero rápidamente constataron que la explosión de la botella había causado la lesión mortal. Fragmentos de vidrio quedaron incrustados en su pantalón.

Yeison era oriundo de Cartagena de Indias y había trabajado durante un tiempo en Bogotá antes de regresar a su ciudad natal, donde se desempeñó como albañil. Recientemente se había trasladado a San Juan de Tocagua, donde iniciaría un nuevo empleo este martes 18 de noviembre.

Intentaron salvarle la vida pero era demasiado tarde

La familia vivió momentos de desesperación. Mientras sus amigos intentaban trasladarlo a un centro médico, su padre cumplía su turno en un hotel en Cartagena sin saber lo que había sucedido. Fue su esposa quien lo contactó para informarle que Yeison había sufrido un accidente mortal. La pérdida rápida de sangre impidió que los esfuerzos por salvarlo tuvieran éxito.

Vecinos y allegados recuerdan a Yeison como un joven trabajador y con planes de seguir creciendo profesionalmente. La comunidad lamenta el hecho y resalta la inesperada magnitud del accidente, que deja un vacío entre familiares y amigos.

Autoridades atendieron la emergencia y confirmaron el fallecimiento en el lugar. Se investiga la dinámica del accidente para esclarecer todos los detalles. El caso ha generado consternación en Luruaco y Cartagena, donde Yeison era conocido por su labor y cercanía con la comunidad.