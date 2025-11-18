Muere reconocido periodista tras fuerte enfermedad; trabajó en el mismo canal por años

Jim Avila fue durante décadas uno de los nombres más sólidos dentro del periodismo estadounidense, un reportero que siempre aparecía donde tocaba contar lo que estaba pasando. Y esta semana, la noticia fue sobre él: falleció a los 69 años en su casa de San Diego, luego de enfrentar por años una condición de salud que venía deteriorándolo desde hace tiempo.

La familia confirmó que Avila murió el miércoles y que, a pesar de los tratamientos continuos, su estado no logró estabilizarse. En 2020 pasó por un trasplante de riñón, donado por su propio hermano, un procedimiento que le dio un respiro, pero que no frenó la batalla médica que venía de años atrás.

Puedes leer: VIDEO: Edward Porras presenció escalofriante aparición en el Terminal del Sur



Desde ABC News, donde trabajó casi dos décadas, enviaron un mensaje interno despidiéndolo. El director Almin Karamehmedovic resaltó su calidad profesional y humana, recordando que, aun con todos los problemas de salud, Avila nunca dejó de mostrar firmeza. La cadena también recordó que el periodista se retiró oficialmente en 2021, cuando su situación médica empezó a complicarse más.

Durante su tiempo en ABC News, Avila fue corresponsal senior en Los Ángeles y cubrió política, temas legales e investigaciones de consumo. También hizo parte del equipo del programa “20/20”, uno de los más reconocidos de la cadena. Entre 2012 y 2016 estuvo al frente de la Casa Blanca durante el segundo mandato de Barack Obama, una de las labores más exigentes del periodismo político en EE. UU.

Publicidad

En 2015 recibió el Merriman Award por revelar que Estados Unidos y Cuba retomaban relaciones diplomáticas, una exclusiva que marcó ese año. Además, su trayectoria acumula dos premios Emmy nacionales, cinco Edward R. Murrow Awards y otros reconocimientos por su trabajo constante y detallado.

Antes de llegar a ABC News, Avila ya tenía una carrera bien construida en la cadena local de NBC en Los Ángeles. Allí cubrió el caso O.J. Simpson y esa cobertura ayudó a que la estación se llevara un Emmy en 1996. Eran tiempos en los que se consolidó como un reportero de investigación meticuloso y cercano a las fuentes.

Publicidad

Puedes leer: Famosa presentadora se entera en pleno programa en vivo de la muerte de su padre

Murió Jim Avila, veterano periodista de ABC News

Murió Jim Avila, veterano periodista de ABC News: quiso volver al periodismo

Aunque se retiró en 2021, la pausa no le duró mucho. En 2023 volvió a las pantallas como reportero investigativo senior en KGTV, la filial de ABC en San Diego. En una entrevista con el Times of San Diego explicó su regreso de la forma más directa: “La jubilación era aburrida”. Contó que había recorrido el país y el mundo, que había cubierto desde la Casa Blanca hasta situaciones de alto impacto, y que aún sentía ganas de aportar.

Tras su fallecimiento, colegas y amigos empezaron a publicar mensajes recordándolo. Scott Thuman lo describió como “una presencia única y un periodista de la vieja escuela”, y el presentador Frank Buckley lo llamó “uno de los grandes del periodismo televisivo”.

ABC News también envió condolencias a su familia: sus tres hijos, Jamie, Jenny y Evan, y agradeció sus años de trabajo y compromiso con la verdad.