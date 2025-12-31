Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La camionetota que recibió Jessi Uribe en Navidad y la millonada que habría costado

La camionetota que recibió Jessi Uribe en Navidad y la millonada que habría costado

El cantante de música popular compartió el exclusivo vehículo que le llegó como regalo navideño y desató comentarios por el alto valor que tendría la camioneta que ahora conduce.

Jessi Uribe, cantante de música popular
Jessi Uribe presume su lujosa camioneta
Foto: Instagram de Jessi Uribe
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

El cantante de música popular Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores al mostrar una de sus más recientes adquisiciones: una camioneta de alta gama que recibió durante las celebraciones navideñas y que dejó ver en sus redes sociales, generando reacciones y comentarios entre sus fanáticos.

En un video publicado en su cuenta oficial, el intérprete de éxitos como Dulce Pecado mostró con orgullo su nuevo vehículo, una Mercedes-Benz Clase G 580 de color blanco polar, adornada con un moño festivo, que se convirtió en uno de los regalos destacados de su Navidad.

Puedes leer:Jessi Uribe revela la enfermedad que padece y pide ayuda a sus seguidores

¿Cuánto cuesta la camioneta que tiene Jessi Uribe?

Según la página oficial de la marca, la Mercedes-Benz Clase G 580 tiene un precio de salida aproximado de 825.900.000 pesos colombianos, aunque el valor puede aumentar de acuerdo con la versión y los accesorios elegidos. Por lo tanto, estimaciones de medios nacionales ubican el valor del vehículo cerca de los mil millones de pesos.

El cantante, que cuenta con más de seis millones de seguidores en Instagram donde suele compartir momentos personales y profesionales, no especificó si la camioneta fue comprada por él mismo o si se trató de un regalo de su esposa, la también artista Paola Jara.

La camioneta no es el único regalo que llama la atención de los seguidores de la pareja de artistas. En días recientes, Uribe y Jara también hicieron noticia al mostrar un piano de cola que adquirieron para su hija Emilia, un presente que, según puede costar entre 50 y 70 millones de pesos, dependiendo del modelo y los detalles de la pieza.

Puedes leer: Jessi Uribe revela por primera vez el rostro de su hija, ¿a quién se parece?

Estas publicaciones se suman a una serie de contenidos donde la familia comparte momentos especiales, reflejando tanto su vida personal como su éxito profesional. Jessi, además, ha tenido un año destacado con logros musicales importantes, lo que refuerza su conexión con el público.

Mira también: Entre canciones y confesiones, Jessi Uribe revela secretos de su amor pasado, ¿a quién se lo dedica?

