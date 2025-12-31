La camionetota que recibió Jessi Uribe en Navidad y la millonada que habría costado

El cantante de música popular Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores al mostrar una de sus más recientes adquisiciones: una camioneta de alta gama que recibió durante las celebraciones navideñas y que dejó ver en sus redes sociales, generando reacciones y comentarios entre sus fanáticos.

En un video publicado en su cuenta oficial, el intérprete de éxitos como Dulce Pecado mostró con orgullo su nuevo vehículo, una Mercedes-Benz Clase G 580 de color blanco polar, adornada con un moño festivo, que se convirtió en uno de los regalos destacados de su Navidad.

¿Cuánto cuesta la camioneta que tiene Jessi Uribe?

Según la página oficial de la marca, la Mercedes-Benz Clase G 580 tiene un precio de salida aproximado de 825.900.000 pesos colombianos, aunque el valor puede aumentar de acuerdo con la versión y los accesorios elegidos. Por lo tanto, estimaciones de medios nacionales ubican el valor del vehículo cerca de los mil millones de pesos.



El cantante, que cuenta con más de seis millones de seguidores en Instagram donde suele compartir momentos personales y profesionales, no especificó si la camioneta fue comprada por él mismo o si se trató de un regalo de su esposa, la también artista Paola Jara.



Esta duda genera comentarios entre sus seguidores, quienes celebran la adquisición y destacan el lujo del vehículo.

Algunos usuarios elogiaron el nuevo carro en las redes: “Qué hermosa camioneta. Ideal para la familia”, “ese carro es un monstruo y llama la atención a donde llegue” o “muy buena elección para disfrutar con los tuyos”, fueron algunas de las reacciones más repetidas.

La camioneta no es el único regalo que llama la atención de los seguidores de la pareja de artistas. En días recientes, Uribe y Jara también hicieron noticia al mostrar un piano de cola que adquirieron para su hija Emilia, un presente que, según puede costar entre 50 y 70 millones de pesos, dependiendo del modelo y los detalles de la pieza.

Estas publicaciones se suman a una serie de contenidos donde la familia comparte momentos especiales, reflejando tanto su vida personal como su éxito profesional. Jessi, además, ha tenido un año destacado con logros musicales importantes, lo que refuerza su conexión con el público.

