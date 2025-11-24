Conmovedor video de Jessi Uribe con su hija Emilia; le dedica tierna canción

El pasado 19 de noviembre, cuando Jessi Uribe y Paola Jara, dos de las voces más importantes de la música popular, confirmaron el nacimiento de su hija, Emilia. La noticia, esperada con ansias por miles de seguidores de la pareja, selló una etapa de felicidad en sus vidas.

La publicación inicial, en la cual los artistas dieron a conocer la feliz llegada, se llenó rápidamente de comentarios en las plataformas digitales. Amigos, colegas y fanáticos expresaron sus buenos deseos para la familia en esta nueva y emocionante etapa. Sin embargo, la ternura que experimentaron las redes sociales no terminó allí.

Recientemente, el intérprete de grandes éxitos musicales subió una nueva actualización a sus redes que desató nuevamente muchos comentarios. El cantante grabó un video que permite a sus seguidores ver su faceta más tierna y hogareña detrás de su vida artística.



En el clip, Jessi Uribe apareció con su hija Emilia recostada en sus brazos mientras bailaba y la arrullaba, escuchando de fondo su más reciente sencillo, 'Dando instrucciones', una colaboración con Jean Carlos Centeno. Aunque la letra de la canción originalmente habla de un amor romántico, el cantante popular decidió dedicarla a su hija.

El coro, que dice: "Mímala, quiérela, bésala, ámala... Dile lo linda que está esta mañana... Llévale flores, a ella le gustan robadas", fue dedicada a Emilia, su hija, dándole un nuevo sentido a esas líneas pensadas para describir un relación de pareja, el artista las convirtió en una dedicatoria hacia su recién nacida. La elección del tema resultó particularmente conmovedora para sus fans, puesto que vinculó su arte y su vida personal en un solo video.

Las reacciones a este clip no tardaron en manifestarse tras la publicación. La primera en comentar fue Paola Jara, su esposa y mamá de Emilia, quien escribió: “Los amores de mi vida”.

Los seguidores de la pareja también se hicieron sentir con miles de mensajes que celebraron la felicidad del cantante en su rol de padre. Algunos, con el humor característico de las redes, incluso se atrevieron a darle consejos paternales.

Un comentario que se hizo viral señaló: "La estás acostumbrando a brazo, jajajajaja, cuando la pongas en la cuna ya vas a saber…". Reflejando las diferentes opiniones que tienen sus seguidores al respecto de la paternidad y familia.

Por otro lado, para Paola Jara, Emilia representa la dulce experiencia de ser madre por primera vez, un sueño que por sus propias palabras perseguía desde hace un tiempo. A diferencia de Jessi Uribe, para él esta es la quinta vez que se convierte en padre. De su matrimonio anterior con Sandra Barrios, él tiene a sus hijos mayores: Luna, Sarah, Alan y Roy. La llegada de Emilia completa la gran familia del artista.

