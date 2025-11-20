Tatán Mejía rompe el silencio sobre compleja situación que vive y preocupa a sus seguidores

Tatán Mejía sorprendió a sus seguidores las últimas horas al compartir una confesión sobre su estado de salud, donde mencionó que hace mucho tiempo fue diagnosticado con un trastornó neurológico, el cual afecta directamente el desarrollo y funcionamiento de su cerebro.

Por medio de unos video en su cuenta de Instagram, el deportista explicó este detalle que solo conoce su círculo familiar y social cercano. Inicialmente, mencionó que tuvo varios signos que apuntaban que tenía TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), un trastorno del neurodesarrollo que afecta el desarrollo y la función del cerebro.

Sumado a esto, le comentó a sus seguidores que cuando fue niño tuvo varios exámenes relacionados con este diagnóstico, además de explicar que al momento de hablar con su mamá sobre este tema, ella le confirmó que sí padece de TDAH y por tal motivo hizo una actividad como el motocross de joven para cansarlo, situación que se terminó convirtiendo en su deporte preferido.



¿Cómo maneja Tatán Mejía su diagnóstico de TDAH?

Una vez explicó esto, el presentador compartió con sus seguidores las actividades que realiza para poder mantener su cabeza tranquila, la cual es sumergirse en agua helada durante varios minutos, esto con el fin de que su mente esté más receptiva y se pueda concentrar con facilidad.

“Una de las cosas que he hecho para lograr manejar un poquito más mi cabeza, estar un poco más concentrado es esta vaina en frío (una tina llena de agua fría). En estos momentos estamos a 6 grados, y saber controlar la cabeza, aguantar, me ha logrado regular bastante el TDH”, destacó a sus seguidores en un video compartido en su red social de Instagram en los últimos días.

Por otro lado, el presentador aprovechó para mostrarle a sus seguidores un pequeño accidente que sufrió en donde mostró en una publicación un pedazo de diente y entre sus risas comentó que se le había partido en el instante que pasó por un hueco en una vía pública.

“Sebas se metió a un hueco y se le partió una muela. O sea, así estamos, ya ni huecos, pilas con los huecos. La vejez”, explicó su pareja sentimental, Maleja Restrepo en un video compartido.

