Maleja Restrepo y Tatán Mejía celebran llegada de nuevo bebé a su familia: “Qué felicidad”

Maleja Restrepo y Tatán Mejía, una de las parejas más queridas del entretenimiento colombiano, sorprendieron a sus seguidores con una emotiva noticia que generó todo tipo de reacciones.

Puedes leer: Maleja Restrepo y Tatán Mejía se despiden de los colombianos, ¿se irán para siempre?

A través de un video compartido en redes sociales, la actriz y creadora de contenido anunció, visiblemente emocionada, que se convertirá en tía nuevamente.

“¡Voy a ser tía! Voy a ser tía”, exclamó Restrepo con una sonrisa que hablaba por sí sola. Aunque ya es tía política, explicó que no esperaba que alguno de sus hermanos tuviera hijos, especialmente por las circunstancias particulares que rodean a su familia.

“Mi hermana, pues porque siempre, como que por su enfermedad, los embarazos son muy riesgosos. Siempre le dijeron como que mejor no. Y mi hermano, porque sí... no nos lo sospechábamos jamás que iba a querer ser papá”, relató la presentadora.

Esta noticia tocó el corazón de sus seguidores, aunque algunos se apresuraron a pensar que Maleja y Tatán tendrían otro hijo propio.

Publicidad

Sin embargo, la actriz aclaró que se trata del bebé de su hermano y celebró con entusiasmo el nuevo rol que asumirán junto a su esposo.

Puedes leer: Esta fue la sorprendente reacción de Maleja Restrepo al conocer a Karol G

Publicidad

“Vamos a ser tíos, tú y yo, amor... de una niña hermosa. ¡Qué felicidad!”, expresó con ternura.

Durante el video, la pareja también reveló algunas opciones de nombres que han considerado junto con el futuro papá.

Entre las favoritas se encuentran Sur, Gaya y Rebeca. “A mí me encanta ese nombre, Sur... ¿Cuál era el otro? Gaya. Gaya me gusta también. Y Rebeca”, dijo Restrepo mientras conversaba con Tatán, quien no ocultó su alegría por la llegada de una nueva integrante a la familia.

La noticia también vino acompañada de un reencuentro familiar que emociona profundamente a la presentadora, quien señaló que pronto se verá con su hermano. “Eso me tiene muy feliz y con mis niñas también”, concluyó.

Con una comunidad que sigue de cerca cada paso de esta pareja, este anuncio se suma a los momentos entrañables que comparten con su audiencia, reflejando el fuerte lazo familiar que los une y el amor con el que celebran cada nueva etapa.

Publicidad

Mira también: ¿Lo quieren ‘cascar’? Yo me llamo Luis Alfonso reveló la verdad sobre su relación con Gloria Trevi