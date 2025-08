Anamar, del Desafío, revela verdad de su bebé recién nacido: "Quedó en UCI"

La relación entre los exparticipantes del popular programa Desafío XX, Ana María Restrepo, conocida como Anamar, y Renzo Meneses, ha estado plagada de controversias desde su origen en el reality.

Después de un romance que culminó en acusaciones de presunto maltrato intrafamiliar por parte de Anamar hacia Renzo, la deportista anunció su embarazo. En aquel momento, Anamar expresó su firme determinación de afrontar la maternidad en solitario, debido a las dudas de Renzo sobre su paternidad, afirmando que sería "padre y madre" para su pequeño.

A lo largo de su gestación, la modelo compartió los avances con sus seguidores en redes sociales, mostrando un gran entusiasmo por la inminente llegada de su hijo, a quien nombró Ethan.

El camino hacia el nacimiento de Ethan ha sido desafiante. El pasado jueves 24 de julio, Anamar, quien ya venía siendo monitoreada por un diagnóstico de preeclampsia y un bajo percentil de crecimiento del bebé, acudió a una cita de control rutinaria.



¿Qué le pasó al hijo de Anamar, del Desafío?

Sin embargo, esta revisión se transformó rápidamente en una cesárea de urgencia debido a una preeclampsia severa. Anamar relató que su cuerpo ya no soportaba más la condición, que la había mantenido "hinchadita". La situación tomó a la familia por sorpresa, sin preparativos listos para la inminente llegada.

Ethan nació prematuramente, a las 36 semanas de gestación. Dada su condición de bebé prematuro, nació con bajo peso y un tamaño muy pequeño, lo que requirió su hospitalización inmediata en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCI Neonatales).

Anamar también permaneció internada por cuatro días en cuidados especiales para tratar su preeclampsia, y aunque ya fue dada de alta, su bebé sigue bajo estricta supervisión médica.

Anamar, del Desafío, revela verdad de su bebé recién nacido Foto: Instagram de Anamar

Desde su alta, Anamar ha demostrado una fortaleza inquebrantable, visitando a Ethan en el hospital dos veces al día para extraerle leche materna, ya que el pequeño aún no puede ser cargado ni amamantado directamente, permaneciendo en la incubadora.

La separación de su hijo, después de ocho meses de llevarlo en su vientre, ha resultado "demasiado raro y muy triste" para ella. No obstante, Anamar ha asegurado que Ethan se encuentra "súper bien", y que su estancia en la UCI es únicamente para ganar peso antes de recibir el alta hospitalaria.

En un giro significativo, Renzo Meneses, el padre de Ethan, ha roto el silencio y ha hecho pública su confirmación de paternidad y su compromiso con el bebé. Este fin de semana, Renzo visitó a su hijo en la unidad de neonatos y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañado de una fotografía.

"Hijo mío, no imaginas la fuerza que has despertado en nosotros. Aquí estamos juntos turnándonos para darte calor, para que sientas que no estás solo ni un segundo", escribió Renzo, destacando el profundo amor que siente por su hijo. El exdesafiante también expresó su arrepentimiento:

"Perdón por lo que aún no entendemos, pero amor, amor es lo que sobra. Por ti, lo que sea mi rey. Te amamos profundamente. Estoy aquí para ti, contigo, por siempre. Siempre hay una nueva oportunidad de mejorar".

Este emotivo pronunciamiento de Renzo, un modelo barranquillero, subraya su intención de ser un padre presente y cariñoso, dejando a un lado los conflictos previos con Anamar y priorizando el bienestar de Ethan.

La llegada de Ethan parece haber traído una "misión hermosa" al recordarles "lo que realmente importa y amarte sin medida". La esperanza ahora reside en la pronta recuperación del pequeño Ethan y en la posibilidad de que sus padres, aunque separados, construyan un camino de cooperación por el bien de su hijo.

