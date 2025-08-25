En vivo
Niegan eutanasia a bogotana y le ofrecen alternativa; médicos de otro país la contactaron

Niegan eutanasia a bogotana y le ofrecen alternativa; médicos de otro país la contactaron

Melissa Gaona, de 25 años, reveló que su solicitud fue rechazada y ahora evalúa tratamientos en el exterior, mientras mantiene enlaces en redes sociales para recaudar dinero.

