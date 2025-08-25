Niegan eutanasia a bogotana y le ofrecen alternativa; médicos de otro país la contactaron

La situación de la joven de 25 años que en días pasados acudió a redes sociales para pedir apoyo con su tratamiento médico, ha tomado un nuevo giro. Luego de que su petición inicial no tuviera la respuesta esperada, ella misma compartió un nuevo video en el que se refirió al panorama que enfrenta actualmente y a los contactos que ha logrado gracias a la difusión de su caso.

En la grabación, publicada en su cuenta oficial, expresó: “agradezco mucho a todas las personas que se han tomado el tiempo de comentar los videos y, y todo lo que están haciendo por mí. Me he contactado con muchas personas. Ya me contactó un periodista y dos doctores de diferentes países. También me contactó el Instituto Dayon”.

De acuerdo con su testimonio, las alternativas médicas que explora serían más complejas de lo que imaginaba. “Estoy esperando, ellos no sé qué me vayan a decir. He estado averiguando como otros tratamientos que son muy costosos y, pues, realmente en este momento la economía no da para, para ese tipo de tratamientos”, agregó en su intervención.

Las declaraciones han despertado la atención de los seguidores, quienes han expresado mensajes de apoyo, pero también de preocupación, ya que la joven insinuó que nuevos procedimientos quirúrgicos fuera del país podrían ser una opción. Aunque no dio detalles concretos sobre qué tipo de operación estaría considerando, dejó entrever que busca alternativas más allá de lo que actualmente tiene disponible en Colombia.

Otro aspecto que ha generado debate es que, en paralelo, la joven mantiene enlaces en sus redes sociales en los que pide aportes económicos. Dichos recursos, según ella, estarían destinados a cubrir tratamientos, valoraciones y exámenes médicos que por ahora resultan inaccesibles en su situación. Sin embargo, aún no se ha precisado qué porcentaje de los fondos recaudados se destinaría a un posible procedimiento internacional.