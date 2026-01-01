Lluvia de estrellas iluminará el cielo en enero: fecha, hora y cómo verla

Durante los primeros días de enero de 2026, el cielo nocturno ofrecerá una coincidencia poco habitual que ha despertado el interés de aficionados y expertos en astronomía. La lluvia de meteoros Cuadrántidas alcanzará su máximo de actividad al mismo tiempo que se presenta la primera superluna del año, una combinación que puede jugar tanto a favor como en contra de quienes esperan ver estrellas fugaces.

Este cruce de fenómenos no ocurre con frecuencia y plantea un desafío claro: el intenso brillo de la luna llena puede opacar gran parte del espectáculo. Aunque las Cuadrántidas son conocidas por su potencia, la iluminación lunar hará que solo los meteoros más brillantes logren destacarse en el firmamento.

¿Cómo afectará la superluna la observación de las Cuadrántidas?

Las Cuadrántidas se caracterizan por tener un pico de actividad muy corto, que dura apenas unas seis horas. Para 2026, ese momento clave está previsto para la noche del 3 de enero, justo cuando la luna se encontrará completamente iluminada. En condiciones ideales, esta lluvia puede producir hasta 200 meteoros por hora, pero la superluna reduce de manera considerable esa cifra visible a simple vista.

El brillo lunar es uno de los principales factores que dificultan la observación de lluvias de meteoros, incluso más que la contaminación lumínica de las ciudades. Por esta razón, los expertos recomiendan buscar zonas oscuras y abiertas, lejos de luces artificiales, y ubicarse de forma que algún objeto natural ayude a bloquear la luz directa de la luna.

Otra alternativa es intentar la observación durante las horas previas al amanecer. En ese tramo de la madrugada, la luna comienza a descender y su resplandor pierde intensidad, lo que permite apreciar mejor los destellos más rápidos y luminosos.

Las mejores condiciones se darán en el hemisferio norte, donde el radiante de las Cuadrántidas asciende con mayor altura antes del amanecer. Este punto se localiza cerca de la constelación de Bootes, aunque el nombre de la lluvia proviene de la antigua constelación Quadrans Muralis. Los meteoros de este evento destacan por su velocidad, cercana a los 41 kilómetros por segundo, lo que los hace visibles incluso en escenarios menos favorables.

Aunque la superluna podría robar protagonismo, la coincidencia convierte a este evento en uno de los más comentados del inicio del año y en una oportunidad única para mirar al cielo, incluso si no todos logran ver el espectáculo completo.