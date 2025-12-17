Él es el técnico que llevó al Junior a la estrella 11; vendía pizzas

Alfredo Arias nació en Uruguay y, antes de dedicarse al fútbol profesional, trabajaba como pizzero, ganándose la vida en locales familiares y pequeños restaurantes.

Su historia no es la de un entrenador que empezó en divisiones menores de grandes clubes, su carrera empezó lejos de los estadios, pero con disciplina y pasión, logró forjar una trayectoria que hoy lo consagra como campeón en Colombia.

Puedes ver: Junior es campeón de la Liga BetPlay: ¿cuántas estrellas sumó? Así celebra Barranquilla



El Junior de Barranquilla logró la undécima estrella de su historia bajo su dirección. La combinación de trabajo táctico y liderazgo motivó al equipo a superar obstáculos y cerrar la temporada con un título que marcó un antes y un después en el club.



Arias recorrió Sudamérica dirigiendo equipos en Uruguay, Chile, Ecuador y Bolivia antes de llegar a Colombia. Su estilo se distingue por un equilibrio entre solidez defensiva y ataque organizado, además de una capacidad notable para adaptarse a distintas plantillas y ligas.

De esta manera, bajo su mando, el Junior mostró consistencia en todas las fases del torneo. Su habilidad para leer los partidos, ajustar esquemas y motivar a los jugadores permitió que el equipo controlara momentos críticos y definiera la final con claridad.

El título logró un efecto inmediato en la hinchada del Junior, que celebró con entusiasmo la coronación de un técnico inesperado, cuya historia personal inspira admiración. De trabajar en pizzerías a levantar la copa de campeón, usuarios en redes aociales aseguran que Alfredo Arias representa un ejemplo de perseverancia y superación.

Los jugadores, motivados por su estilo cercano y exigente, encontraron un equilibrio entre confianza y disciplina, lo que permitió que la plantilla alcanzara su máximo rendimiento en el torneo.

Publicidad

Puedes leer: Sebastián Villa es absuelto, ¿será llamado a la Selección Colombia?

La historia de Alfredo Arias muestra un proceso donde comenzar en un oficio cotidiano como pizzero no impidió que se convirtiera en referente del fútbol profesional colombiano.

Publicidad

Su victoria con el Junior no solo engrandece al club, sino que deja un legado de esfuerzo, resiliencia y pasión por el deporte, donde según comentarios que circulan en paltaformas digitales, perdurará en la memoria de jugadores y aficionados.



Qué dijo Alfredo Arias tras ser campeón en Ibagué

La rueda de prensa de Arias en Ibagué fue breve, debido al viaje inmediato del plantel a Barranquilla para comenzar los festejos, pero dejó frases que reflejan su proceso y su visión del fútbol.

Sobre lo que significó el título, Arias agradeció la confianza recibida diciendo: “Agradecer a quienes confiaron, a los que trabajan día a día y a los jugadores que he acompañado en Colombia”.

Al hablar de los méritos del campeonato, fue enfático en compartir el reconocimiento: “El juego es de los jugadores, los que hacen este juego, y un montón de gente alrededor que cobramos notoriedad. Junior es gran institución, no nos falta nada, tiene una hinchada que si la ayudan a creer".

Por otro lado, sobre la clave del éxito, dejó una reflexión que resume todo el proceso: “Tenemos un buen equipo y un mejor grupo, los campeones se hacen de afuera para adentro. Los únicos que creíamos éramos nosotros. Se nos ha dado un título en este país con mi cuerpo técnico, lo veníamos buscando hace rato”.

Mira también: Junior campeón de la Liga