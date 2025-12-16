Junior es campeón de la Liga BetPlay: ¿cuántas estrellas sumó? Así celebra Barranquilla

Junior de Barranquilla volvió a lo más alto del fútbol colombiano y lo hizo con autoridad. El equipo rojiblanco se consagró campeón de la Liga BetPlay 2025-II tras imponerse en la gran final frente a Deportes Tolima, logrando un nuevo título que ya quedó marcado en la historia del club. Con esta consagración, el conjunto barranquillero sumó su estrella número 11, reafirmando su lugar entre los equipos más ganadores del país.

La final se definió en una serie intensa que tuvo su último capítulo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Aunque el partido de vuelta mostró a un Tolima decidido a buscar el resultado desde el arranque, Junior supo manejar la serie gracias a la ventaja obtenida en el juego de ida.

El marcador global terminó inclinándose a favor del equipo visitante, que celebró una nueva vuelta olímpica lejos de casa, pero con el respaldo de una hinchada que no dejó de hacerse sentir.

¿Cuántas estrellas suma Junior tras este título?

Con esta consagración, Junior alcanzó 11 estrellas en la liga colombiana, una cifra que lo mantiene como uno de los clubes más tradicionales y exitosos del país. Cada título ha marcado una época distinta, y este no fue la excepción, ya que llegó tras una campaña sólida, con partidos determinantes y una nómina que respondió en los momentos clave.

La estrella 11 se suma a un escudo cargado de historia, títulos recordados y celebraciones memorables. Para la afición rojiblanca, este campeonato representa continuidad, competitividad y la confirmación de que Junior sigue siendo protagonista en las finales del fútbol profesional colombiano.

Junior es campeón de la Liga BetPlay /Foto: X: @juniorfc

Así se celebra el título en Barranquilla

Mientras el equipo festejaba en Ibagué, en Barranquilla la celebración comenzó de inmediato. Desde el norte hasta el sur de la ciudad, los hinchas salieron a las calles con camisetas, banderas y caravanas improvisadas. El sonido de los pitos, la música y los cánticos se tomaron avenidas y barrios, convirtiendo la noche en una auténtica fiesta rojiblanca.

En puntos tradicionales de celebración, como el sector del estadio Metropolitano y varias zonas comerciales, se reunieron familias completas para celebrar el campeonato. Las redes sociales también se llenaron de mensajes, fotos y videos recordando jugadas clave del torneo y destacando a los protagonistas del título.

La estrella número 11 no tardó en aparecer en murales, publicaciones y mensajes de orgullo por parte de exjugadores, periodistas deportivos y figuras cercanas al club. Junior volvió a unir a su gente alrededor de un objetivo cumplido.

Ya en casa estamos festejando la undécima estrella de Junior. Somos campeones ⭐. Carnaval anticipado en Barranquilla #LigaBetPlayDimayor pic.twitter.com/WaZpee8e2b — Alix López Vargas (@alixlopezvargas) December 17, 2025

La pasión del Junior se vive en el @Granmalecon_baq. 🔴⚪️



La hinchada del Tiburón se reúne para disfrutar la final en paz, con alegría y sana convivencia, frente a nuestro río Magdalena, demostrando que en Barranquilla el fútbol se celebra con orgullo y buen comportamiento.👏🏼 pic.twitter.com/WDDReblod8 — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) December 17, 2025

