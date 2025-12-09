FIFA modifica importante regla para el Mundial 2026, ¿cambian los rivales?

La FIFA modificó una importante regla para el Mundial 2026, ¿cambian los rivales? Esa es la pregunta que empezó a circular entre hinchas y selecciones tras la más reciente actualización del reglamento de la Copa del Mundo. La respuesta es clara desde el inicio: los rivales no cambian. Los grupos y los cruces programados se mantienen igual. Lo que sí cambia es la forma de definir las posiciones cuando dos o más equipos terminan igualados en puntos.

Con el nuevo formato del torneo, 48 selecciones disputarán la fase inicial, repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los dieciseisavos de final, junto con los ocho mejores terceros. Este aumento de participantes llevó a la FIFA a ajustar las reglas para que los empates tengan una resolución más clara.

El primer criterio de desempate se basa en los partidos entre los equipos involucrados en la igualdad. Se revisa quién sumó más puntos en esos enfrentamientos directos. Si el empate sigue, se analiza la diferencia de goles únicamente en esos partidos entre las selecciones igualadas. Luego se cuentan los goles anotados también en esos duelos directos.

La FIFA dejó establecido que, si luego de aplicar estos tres pasos aún no se logra una diferencia, se vuelve a realizar el mismo proceso, pero solo con los equipos que continúen empatados. Esto asegura que la comparación sea más precisa y enfocada entre quienes realmente están en disputa.

Si aún así no se logra una clasificación clara, los criterios pasan a aplicarse sobre todos los partidos de la fase de grupos. En este punto se evalúa la diferencia general de goles y, después, la cantidad total de goles marcados por cada selección a lo largo de todos sus encuentros.

Así puede influir el comportamiento en la clasificación del Mundial 2026

Uno de los cambios que más ha llamado la atención tiene que ver con la conducta deportiva. En este apartado, las tarjetas recibidas comienzan a pesar en la tabla. Cada tarjeta amarilla resta un punto, una tarjeta roja por doble amonestación resta tres puntos, una tarjeta roja directa resta cuatro puntos, y una combinación de amarilla más roja directa resta cinco puntos. Este cálculo incluye a jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Un detalle que ha sido clave para calmar rumores es que esta modificación no altera los rivales ni los cruces previamente establecidos. Los enfrentamientos no cambian. Lo que se ajusta es únicamente la manera de ordenar las posiciones dentro de los grupos en caso de igualdad.

Finalmente, si después de todos estos filtros los equipos siguen empatados, se utilizará el Ranking FIFA como último recurso para definir las posiciones. Este será el criterio final cuando no exista otra forma de separar a las selecciones.

Este ajuste busca que el Mundial 2026 tenga reglas más claras en situaciones de empate, sin tocar el calendario de partidos ni los rivales previamente definidos.

