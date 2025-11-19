Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ATENTADOS EN CALI
SECUESTRAN AL HIJO DE GIOVANNY AYALA
ATROPELLÓ A SU NOVIA EN SUBA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Así queda Colombia en el ranking FIFA: toma forma su camino en el Mundial 2026

Así queda Colombia en el ranking FIFA: toma forma su camino en el Mundial 2026

Los triunfos recientes de la Selección Colombia ante rivales de peso modifican su posición internacional y aseguran un puesto crucial de cara a la etapa final de las clasificaciones.

Jugadores de la selección Colombia
Ranking de la FIFA al mundial 2026
Foto: EFE
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

El rendimiento de la Selección Colombia en la reciente fecha FIFA resultó ser un golpe de autoridad con repercusiones directas en el panorama global, según expertos.

Los resultados positivos ante Nueva Zelanda y Australia, sirvieron para reafirmar la posición del equipo y situarlo en una ubicación estratégica dentro del ranking mundial.

Lee también: VIDEO: Westcol llegó armando ‘la suya’ en camerino de Yepes: “¿Pero, qué pasa?”

Si bien se aspiraba a más, estos triunfos representan un avance significativo en la tabla de posiciones y garantizan un puesto clave para el sorteo del Mundial de la FIFA 2026.

Los dos encuentros internacionales, utilizados por el cuerpo técnico para probar nuevas alineaciones y consolidar la base del equipo de cara a las eliminatorias, se evidenciaron en una ganancia de puntos.

También puedes ver:

  1. Jugadores de la Selección Colombia
    Este sería el 11 titular de Selección Colombia ante Australia
    Foto: AFP
    Deportes

    Este sería el 11 titular de Selección Colombia ante Australia; tatequieto a los intocables

  2. Cucho Hernández, futbolista colombiano
    Cucho Hernández, motivos por los que no jugará en la Selección Colombia
    Deportes

    La verdad de por qué el 'Cucho' Hernández no jugará con la Selección Colombia

El sistema de clasificación de la FIFA recompensa las victorias, especialmente si se logran ante equipos que poseen un ranking competitivo.

Al sumar los puntos de estos partidos, el equipo colombiano demostró su consistencia y capacidad para competir fuera del riguroso calendario de las eliminatorias suramericanas.

Te puede gustar: Cuadrangulares Liga BetPlay 2025 II: horarios y jugadores

Publicidad

La Selección Colombia se posiciona en el puesto 13 del escalafón mundial

Tras el cierre de la fecha FIFA, la Selección Colombia se ubica en la posición 13 del escalafón mundial. Esta ubicación no solo refleja la mejora en el rendimiento deportivo, sino que le otorga al equipo una ventaja decisiva en el ámbito administrativo y de planificación, según expertos en deporte.

Estar en este rango de la clasificación mundial permite que Colombia asegure su lugar, aunque no pudo ir al bombo 1, va al Bombo 2 para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

También puedes ver:

  1. Joel David López fallece en un río
    Fallece promesa del fútbol colombiano; su papá también murió al intentar salvarlo, imagen de referecncia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de ImageFX y redes sociales
    Judiciales

    Fallece promesa del fútbol colombiano; su papá también murió al intentar salvarlo

  2. James Rodríguez, futbolista colombiano
    James Rodríguez se prepara para tomar una gran decisión en su carrera
    Foto: getty
    Deportes

    James Rodríguez cerca de dar el salto a la Orlando City SC: “La opción es real”

Publicidad

La ubicación en los bombos de sorteo es un factor determinante, pues establece las cabezas de serie y la distribución de los equipos, evitando que las selecciones de élite se enfrenten de forma temprana en la fase de grupos.

Asegurar un cupo en el Bombo 2 significa para Colombia una ventaja táctica invaluable. Significa que, durante el sorteo, el equipo evitará enfrentarse en la fase inicial a otros gigantes del fútbol mundial que se localizan en este mismo grupo.

Dependiendo de la estructura final que adopte la FIFA, estos bombos contendrán a países de gran tradición y poderío, tales como algunas potencias europeas o asiáticas bien clasificadas.

¿Qué significa que la Selección Colombia quede en el bombo 2?

Al evitar estos duelos de alto riesgo en la etapa inicial, Colombia aumenta notablemente sus probabilidades de obtener un grupo teóricamente más accesible, donde su objetivo debe ser superar la fase de grupos y avanzar a las rondas de eliminación directa, según críticos deportivos.

El Bombo 2 funciona como una protección, permitiendo que la selección construya su desempeño en el torneo sin la presión de enfrentarse de entrada a los rivales más fuertes del mundo.

Publicidad

El cuerpo técnico y los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reconocen la importancia de cada punto sumado, además, enfatizan en que el objetivo es mantener el nivel de juego y la acumulación de puntos en los próximos meses, asegurando que Colombia no solo clasifique al Mundial, sino que lo haga con un estatus que le permita competir en las mejores condiciones.

Así quedaron los bombos para el sorteo en el Mundial 2026

BOMBO 1 (Cabezas de serie)

Estados Unidos
México
Canadá
Argentina
Brasil
Inglaterra
Francia
Portugal
Países Bajos
Alemania
Bélgica
España

Publicidad

BOMBO 2

Croacia
Marruecos
Colombia
Uruguay
Senegal
Suiza
Japón
Irán
Corea del Sur
Ecuador
Austria
Australia

BOMBO 3

Noruega
Panamá
Egipto
Argelia
Escocia
Paraguay
Túnez
Costa de Marfil
Uzbekistán
Qatar
Arabia Saudita
Sudáfrica

BOMBO 4

Jordania
Cabo Verde
Ghana
Curazao
Haití
Nueva Zelanda
Repechaje Europa 1
Repechaje Europa 2
Repechaje Europa 3
Repechaje Europa 4
Repechaje Intercontiental 1
Repechaje Intercontiental 2

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Selección Colombia

FIFA

Colombia

Caracol Televisión