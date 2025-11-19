Así queda Colombia en el ranking FIFA: toma forma su camino en el Mundial 2026

El rendimiento de la Selección Colombia en la reciente fecha FIFA resultó ser un golpe de autoridad con repercusiones directas en el panorama global, según expertos.

Los resultados positivos ante Nueva Zelanda y Australia, sirvieron para reafirmar la posición del equipo y situarlo en una ubicación estratégica dentro del ranking mundial.

Si bien se aspiraba a más, estos triunfos representan un avance significativo en la tabla de posiciones y garantizan un puesto clave para el sorteo del Mundial de la FIFA 2026.



Los dos encuentros internacionales, utilizados por el cuerpo técnico para probar nuevas alineaciones y consolidar la base del equipo de cara a las eliminatorias, se evidenciaron en una ganancia de puntos.

El sistema de clasificación de la FIFA recompensa las victorias, especialmente si se logran ante equipos que poseen un ranking competitivo.

Al sumar los puntos de estos partidos, el equipo colombiano demostró su consistencia y capacidad para competir fuera del riguroso calendario de las eliminatorias suramericanas.

La Selección Colombia se posiciona en el puesto 13 del escalafón mundial

Tras el cierre de la fecha FIFA, la Selección Colombia se ubica en la posición 13 del escalafón mundial. Esta ubicación no solo refleja la mejora en el rendimiento deportivo, sino que le otorga al equipo una ventaja decisiva en el ámbito administrativo y de planificación, según expertos en deporte.

Estar en este rango de la clasificación mundial permite que Colombia asegure su lugar, aunque no pudo ir al bombo 1, va al Bombo 2 para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La ubicación en los bombos de sorteo es un factor determinante, pues establece las cabezas de serie y la distribución de los equipos, evitando que las selecciones de élite se enfrenten de forma temprana en la fase de grupos.

Asegurar un cupo en el Bombo 2 significa para Colombia una ventaja táctica invaluable. Significa que, durante el sorteo, el equipo evitará enfrentarse en la fase inicial a otros gigantes del fútbol mundial que se localizan en este mismo grupo.

Dependiendo de la estructura final que adopte la FIFA, estos bombos contendrán a países de gran tradición y poderío, tales como algunas potencias europeas o asiáticas bien clasificadas.

Pots for the World Cup draw.



Table 1: if teams in the play-offs go to Pot 4.



Table 2: teams in the play-offs are sorted by their position in the FIFA Ranking. In this case, Austria and Australia drop to Pot 3; Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia and South Africa to Pot 4. pic.twitter.com/gAlu9mPPlM — Cambio de Juego (@_cambiodejuego) November 19, 2025

¿Qué significa que la Selección Colombia quede en el bombo 2?

Al evitar estos duelos de alto riesgo en la etapa inicial, Colombia aumenta notablemente sus probabilidades de obtener un grupo teóricamente más accesible, donde su objetivo debe ser superar la fase de grupos y avanzar a las rondas de eliminación directa, según críticos deportivos.

El Bombo 2 funciona como una protección, permitiendo que la selección construya su desempeño en el torneo sin la presión de enfrentarse de entrada a los rivales más fuertes del mundo.

El cuerpo técnico y los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reconocen la importancia de cada punto sumado, además, enfatizan en que el objetivo es mantener el nivel de juego y la acumulación de puntos en los próximos meses, asegurando que Colombia no solo clasifique al Mundial, sino que lo haga con un estatus que le permita competir en las mejores condiciones.



Así quedaron los bombos para el sorteo en el Mundial 2026

BOMBO 1 (Cabezas de serie)

Estados Unidos

México

Canadá

Argentina

Brasil

Inglaterra

Francia

Portugal

Países Bajos

Alemania

Bélgica

España

BOMBO 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Senegal

Suiza

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

BOMBO 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repechaje Europa 1

Repechaje Europa 2

Repechaje Europa 3

Repechaje Europa 4

Repechaje Intercontiental 1

Repechaje Intercontiental 2