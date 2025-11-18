Este sería el 11 titular de Selección Colombia ante Australia; tatequieto a los intocables

La Selección Colombia se alista para cerrar su calendario de Fecha FIFA contra Australia en Nueva York, y al parecer, Néstor Lorenzo no repetirá el mismo once que sufrió contra Nueva Zelanda.

El estratega argentino, determinó darle un nuevo rumbo a la plantilla y cambiar casi media formación titular. Lorenzo, según expertos en deporte, siente que el equipo mostró falta de contundencia y un poco de relajo defensivo en el último encuentro, una situación que a su parecer, no puede repetirse puesto que él sabe que un Mundial no admite errores.





Según la concentración, Lorenzo planea introducir hasta ocho modificaciones respecto al partio anterior. Además afirman que esto no es una simple rotación por protocolo; esto es un sacudón, un mensaje directo a los jugadores que se sintieron cómodos en los días recientes.



La primera variante es la ausencia de Daniel Muñoz, quien dejó la concentración por asuntos familiares de último minuto. Su salida obliga al DT a repensar la banda derecha, donde un nuevo lateral deberá mostrar sus habilidades.

Pero más allá de esa baja, la decisión de rotar obedece al desgaste de los muchachos, que acumulan kilómetros en sus clubes, y a la necesidad de probar gente nueva.

Los que menos jugaron en el partido previo, son los que más ganas tienen de impresionar a la hinchada, según críticos deportivos, y son los que tendrán la oportunidad de lucirse frente a los australianos en el Citi Field. Los que estuvieron sentados, como suplentes, ahora tienen la oportunidad de salir a darlo todo.





¿Quiénes entrarán en la lista de juego de la Selección Colombia en la FIFA contra Australia?

Se confirma una rotación grande en el equipo según expertos en deporte. Se espera ver a Camilo Vargas, un arquero con experiencia, como titular, dándole un descanso al portero que venía jugando.

En la defensa, donde el equipo tuvo algunos problemas en el juego anterior, se busca poner jugadores nuevos en el centro para que el equipo se vea más sólido.

En el medio campo, la parte donde se crea y se recupera la pelota, también habrá muchos cambios. Néstor Lorenzo usará el partido contra Australia para darle minutos a esos jugadores que necesitan mostrarse y que buscan un puesto fijo en la Selección.

La competencia por estar en el centro de la cancha es fuerte, por lo que este juego sería la oportunidad perfecta para demostrar que merecen ser llamados más adelante, cuando la Eliminatoria se ponga realmente difícil.

Según Lorenzo y analistas deportivos, el principal objetivo es ver cómo responden los suplentes frente a un rival de otro continente, especialmente Australia, que juega muy ordenado y presiona mucho. Lorenzo necesita saber qué tan fuerte es su equipo completo y si todos están listos para entrar a jugar bien en cualquier momento.

En el último partido, el equipo falló al meter los goles, y eso le preocupa al entrenador. Aunque se crearon opciones, la pelota no entró, y Lorenzo quiere arreglar ese problema poniendo gente nueva en el ataque.

Por eso, la delantera también tendrá caras distintas. Se espera un nuevo delantero central, que acompañe a los jugadores rápidos que buscan ganar por los lados de la cancha.

