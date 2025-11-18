Partido de Selección Colombia cambia de horario a última hora; nos ponen a trasnochar

La Selección Colombia se encuentra preparando su último partido de este año 2025, tras alcanzar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Por lo cual, en estos momentos la delegación nacional se encuentra disputando amistosos para preparar la cita orbital.

Por lo cual, se conoció que la Selección Colombia se enfrentará a Australia en Nueva York, como encuentro de la segunda fecha FIFA de este mes de noviembre, la cual viene de llegar a los octavos de final en el Mundial de Catar. Inicialmente, todo estaba planeado para que el partido iniciará a las 8:00 de la noche de este martes 18 de noviembre.

Sin embargo, la organización del partido decidió hacer modificaciones en el horario que tiene el encuentro, esto por la seguridad de los aficionados y los protagonistas de este compromiso internacional.



¿A qué horas se jugará el partido de la Selección Colombia vs Australia?

Este encuentro se realizará a partir de las 8:30 de la noche en el Citi Field de Nueva York. Información que fue confirmada en las redes sociales de la tricolor, donde compartieron el cambió de horario que sufrió el encuentro y explicaron que por temas logísticos se presentó este cambio en la programación.

¡𝙈𝙖𝙣̃𝙖𝙣𝙖 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖 𝙘𝙞𝙚𝙧𝙧𝙖 𝙚𝙡 𝙖𝙣̃𝙤!



🆚 🇦🇺 Australia

🗓 Martes 18 de noviembre

🕞 8:30 p.m. (hora COL)

🏟 Citi Field, Nueva York

🏆 Fecha FIFA

📺 @GolCaracol, Ditu - @CanalRCN, APP Canal RCN #LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/iMrAUckJUp — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 17, 2025

Recordemos que el técnico argentino Nestor Lorenzo ajusta 17 amistosos dirigidos con un récord de 14 triunfos y tres empates. Mientras que en competiciones oficiales, tiene un total de 18 partidos en Eliminatoria con siete triunfos, mismos números de empates y cuatro derrotas. Por lo cual, el estratega de la selección nacional espera seguir prolongando su buen accionar con la tricolor

Por lo cual, se espera que una posible alineación por parte del estratega de la tricolor sea con; Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez, con miras a probar variantes en este partido.

Después de este encuentro, los jugadores de la Selección Colombia volverán a sus clubes para seguir afrontando la temporada en sus respectivos clubes, recordando que la próxima fecha FIFA se presentará hasta el mes de marzo del 2026, donde se espera que el combinado nacional enfrente otros rivales de cara a su preparación a la Copa del Mundo del año 2026.

