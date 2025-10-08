Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
MUJER ATACADA POR EXPAREJA
DESAFÍO VOTACIONES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Así fueron los últimos días de Miguel Ángel Russo, fallecido ex DT de Millonarios y Boca

Así fueron los últimos días de Miguel Ángel Russo, fallecido ex DT de Millonarios y Boca

El fútbol despide a Miguel Ángel Russo. Así vivió sus últimos días el exentrenador de Millonarios y Boca, tras una dura lucha contra sus problemas de salud.

Así fueron los últimos días de Miguel Ángel Russo, fallecido ex DT de Millonarios y Boca
Miguel Ángel Russo, exentrenador de Millonarios
Foto: imagen tomada de @BocaJrsOficial
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de oct, 2025