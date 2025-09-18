Reconocido futbolista falleció electrocutado por un cable de internet: "Quedó suspendido"

El 5 de septiembre de 2025 será recordado como una fecha de profundo dolor para el fútbol hondureño. La comunidad deportiva y, en particular, el departamento de Olancho, se encuentran de luto tras la partida de Alfredo David Cristóbal, un prometedor futbolista de 25 años que vestía la camiseta del Deportivo El Rodeo.

Su vida se segó de manera abrupta y desafortunada, a consecuencia de una potente descarga eléctrica mientras realizaba una tarea aparentemente sencilla: intentar conectar un sistema de internet.

El incidente, descrito como un "desafortunado hecho", ocurrió bajo circunstancias que ahora son motivo de profunda reflexión. Testigos del accidente relataron que Alfredo, quien además de su pasión por el fútbol, se desempeñaba como electricista, tuvo un contacto accidental con un cable de electricidad de alto voltaje.

La descarga fue tan masiva y letal que Alfredo David Cristóbal falleció de forma inmediata. La gravedad del suceso fue tal que, según reportó el ‘Diario Tiempo' de Honduras, su cuerpo quedó suspendido del poste de la luz durante varios minutos. No fue sino hasta la llegada de las asistencias médicas al lugar de los hechos que sus restos pudieron ser rescatados.

Como un testimonio del cariño y la profunda admiración que sus compañeros sentían por él, se organizó un emotivo homenaje durante su funeral.

En una escena conmovedora que quedará grabada en la memoria colectiva, los jugadores del Deportivo El Rodeo se vistieron con sus uniformes de equipo y, con el corazón destrozado, llevaron el féretro de Alfredo David hasta el centro del campo de juego.

Allí, una pancarta con el mensaje "Vuela alto campeón" coronaba el tributo, reflejando el dolor pero también el legado de un joven que, más allá de la cancha, dejó una huella imborrable. El campo, que tantas veces fue escenario de sus alegrías y esfuerzos deportivos, se convirtió en el último adiós para su "campeón".

Este suceso, si bien impactante, no es el primero de su tipo en el ámbito deportivo. La tragedia de Alfredo David Cristóbal ha reavivado el recuerdo de otro caso doloroso ocurrido años atrás en España.

Se trata de Álvaro Prieto, un joven futbolista de tan solo 18 años, que militaba en el Córdoba C.F.. Álvaro fue encontrado sin vida con "signos compatibles de una descarga eléctrica", después de haber sido reportado como desaparecido durante varios días. Su cuerpo fue hallado en una ubicación escalofriante: entre dos vagones de un tren en la estación de Santa Justa en Sevilla.

Según el reporte forense, se determinó que el jugador del Córdoba C.F. murió electrocutado desde el mismo día de su desaparición. La hipótesis principal señala que el joven intentaba regresar a casa después de una noche de fiesta con un amigo cuando, por circunstancias aún por esclarecer completamente, tuvo contacto con los "cables de alta tensión de acople entre los vagones".

Ambos casos, el de Alfredo y el de Álvaro, subrayan una dolorosa verdad: la fragilidad de la vida y los peligros imprevistos que pueden acechar en el día a día, incluso a aquellos con futuros prometedores en el deporte.