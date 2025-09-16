Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Fallece reconocido actor; así le dieron la noticia a su hijo con autismo

Fallece reconocido actor; así le dieron la noticia a su hijo con autismo

El actor murió a los 82 años. Su hijo Leonardo, quien tiene autismo, recibió la noticia de una forma especial de parte de su madre.

/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 08:29 p. m.