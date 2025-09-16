Fallece reconocido actor; así le dieron la noticia a su hijo con autismo

El reconocido actor venezolano Eduardo Serrano, recordado por sus múltiples papeles en telenovelas, falleció el pasado 11 de septiembre a los 82 años, luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer. Su partida causó impacto en el mundo del entretenimiento latinoamericano, pero también dejó un fuerte vacío en su familia, especialmente en su hijo Leonardo Andrés, quien tiene autismo y desconocía lo sucedido.

La difícil tarea de comunicarle la noticia recayó en su madre, la actriz y publicista Jaidy Velázquez, expareja de Serrano. Ella misma compartió a través de redes sociales cómo fue el momento en el que tuvo que enfrentar la conversación más dura con su hijo.

Puedes leer: Señales tempranas de que tu hijo podría tener autismo: cómo identificarlas a tiempo



En un video publicado en sus plataformas digitales, Velázquez relató lo complicado que resultaba preparar a Leonardo para recibir una noticia de tal magnitud. “Díganme cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar. A eso voy (…) Esperemos que todo salga bien y que lo tome de la mejor manera”, dijo mientras se dirigía a casa del joven.

Al llegar, Velázquez decidió transmitirle la noticia de manera simbólica y con un recurso cercano a él: un juego. La actriz le entregó una pizarra mágica para que dibujara. Leonardo, con gran sensibilidad, plasmó árboles, un sol y unas nubes alrededor del nombre de su papá. En una de esas nubes escribió la palabra “dad”, que significa “papá” en inglés, como una representación de que Serrano estaba ahora en el cielo.

Aprovechando ese momento, Jaidy le explicó con calma: “Tu papá ahora está en nosotros, y nos está acompañando, cuando queramos verlo, vemos las fotos”. El joven, con la tranquilidad que lo caracteriza, respondió que le gustaría observar los álbumes para recordarlo.

Publicidad

Puedes leer: Mariana Gómez considera que en la actuación hay más exigencia hacia las mujeres

Actor venezolano Eduardo Serrano

Publicidad

La publicación del joven autista se hizo viral

La publicación rápidamente se viralizó, generando reacciones de apoyo y muestras de solidaridad hacia la familia. La manera en que se manejó la situación con Leonardo llamó la atención de seguidores y colegas, quienes destacaron el gesto de su madre y la fortaleza con la que enfrentaron ese duro momento.

Eduardo Serrano, nacido en Caracas en 1942, fue uno de los galanes más reconocidos de la televisión venezolana. Su trayectoria abarcó décadas en producciones dramáticas que lo llevaron a ser una figura emblemática en el mundo de las telenovelas. Su estilo actoral, carisma y talento lo convirtieron en un referente que marcó generaciones de televidentes en América Latina.

La noticia de su fallecimiento se conoció el jueves 11 de septiembre, y desde ese momento diferentes actores y personalidades del espectáculo expresaron su tristeza, recordando tanto su profesionalismo como su calidad humana.