La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Revelan verdad de canción vallenata atribuida a Kaleth Morales; es de otro artista

Revelan verdad de canción vallenata atribuida a Kaleth Morales; es de otro artista

Durante casi dos décadas 'Transforma Mi Mundo' fue considerada la joya oculta del 'Rey de la Nueva Ola'. Hoy, la historia se reescribe con nombre y apellido.

Foto: Instagram de Kaleth Morales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

El vallenato de la 'Nueva Ola', ese movimiento que revolucionó los sonidos tradicionales en la primera década de los 2000, tuvo figuras icónicas como Luifer Cuello, Silvestre Dangond y, por supuesto, el legendario Kaleth Morales.

Kaleth, apodado el 'Rey de la Nueva Ola', dejó un vacío inmenso tras su partida, lo que llevó a sus seguidores a buscar incansablemente cada maqueta o grabación perdida que llevara su sello. En esa búsqueda, una canción en particular se convirtió en un himno sentimental: 'Transforma Mi Mundo'.

Puedes leer: A 12 años de su partida, así luce la tumba de Diomedes Díaz tras su renovación

Sin embargo, lo que durante años se aceptó como una verdad absoluta en plataformas digitales y parrandas vallenatas, resultó ser uno de los malentendidos más grandes de la industria. Aunque el tono emocional y la textura de la voz recordaban profundamente a Kaleth, el verdadero intérprete de este éxito es Nicolás 'Nico' Pineda.

La verdad no surgió de un comunicado de prensa, sino de la magia del escenario. Durante un reciente concierto de Silvestre Dangond en Bucaramanga, el artista urumitero hizo un alto en su show para interactuar con uno de sus coristas más antiguos: el propio Nicolás Pineda.

Ante la sorpresa de miles de asistentes, Dangond confesó que él mismo creía que la canción era de Kaleth Morales.

En ese momento, Pineda tomó el micrófono para aclarar que la obra fue compuesta por Carlos Daza e interpretada originalmente por él mismo en guitarra.

Este gesto de reconocimiento masivo no solo validó la trayectoria de Pineda, sino que despertó una ola de nostalgia que rápidamente se volvió viral en redes sociales, obligando a los fanáticos a revaluar sus listas de reproducción.

Puedes leer: Georgy Parra Salvaje despide el año con LETOKA al lado de Alan Ramírez; un ritmo navideño

Nicolás Pineda no es un improvisado en el género. Con una trayectoria sólida, ha colaborado con grandes figuras como Peter Manjarrés y Luifer Cuello. Además, su vínculo con la dinastía Morales es real y profundo; Pineda trabajó directamente con Kaleth en la producción del álbum La Hora de la Verdad.

Durante los últimos 12 años, ha sido una pieza importante en la agrupación de Silvestre Dangond como corista oficial.

Tras el revuelo mediático, Nicolás Pineda decidió que era el momento de reclamar su lugar en la historia de esta canción sin olvidar el respeto por el legado de su amigo Kaleth.

El resultado es el lanzamiento de 'Transforma Mi Mundo – Versión 2025', una producción que busca hacer justicia a la autoría e interpretación original mientras rinde un tributo simbólico al 'Rey de la Nueva Ola'.

Esta nueva entrega cuenta con una colaboración de alto valor sentimental: Samuel Morales, hijo de Kaleth, y Juank Ricardo, el acordeonero que acompañó a Kaleth en sus momentos más gloriosos.

La inclusión de Samuel es vital, ya que el joven artista también grabó el tema años atrás junto a Los K Morales, consolidando la canción como un vínculo generacional.

Juank Ricardo, en declaraciones recientes, explicó que la confusión fue alimentada por la cercanía de los estilos y el entorno musical compartido en aquella época.

Carlos Daza, el compositor, creó una letra cargada de romanticismo que dice: "Ven y transforma mi mundo mujer, ven y te doy lo que nunca has tenido". Estos versos, sumados a la interpretación vocal de Pineda que compartía esa frescura juvenil de la época, crearon el "engaño" perfecto para un público ávido de material de Kaleth.

Kaleth Morales

Vallenato

Silvestre Dangond